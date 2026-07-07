रीलबाज ने थाने का वीडियो बनाकर दिखाई हेकड़ी, पुलिस ने ऐसा सिखाया सबक, हाथ जोड़ माफी मागने लगा युवक
रांची पुलिस ने एक रीलबाज को हिरासत में लेकर सबक सिखाया है. माफी मांगने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया.
Published : July 7, 2026 at 3:48 PM IST
रांची: रील बनाकर रातों-रात वायरल होने और नाम कमाने के चक्कर में युवक अब पुलिस की नजर में आ रहे हैं. राजधानी रांची के चुटिया थाना परिसर में बिना अनुमति रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया. थाने जैसी संवेदनशील जगह पर हेकड़ी दिखाने के बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और उसे थाने के सामने बैठकर माफी मांगनी पड़ी.
थाने में बनाई विवादित रील
साहिल महतो नाम के युवक ने पंजाबी गाने पर रांची के चुटिया थाने में अपनी दबंगई दिखाते हुए एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए यह वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया.
पुलिस की कार्रवाई
वीडियो देखते ही पुलिस ने थाने की कार्यप्रणाली और गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में साहिल महतो को हिरासत में ले लिया. थाने जैसी संवेदनशील और आधिकारिक जगह पर बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करना कानून के विरुद्ध है. हिरासत में आने के बाद साहिल की पूरी हेकड़ी निकल गई.
थाने के सामने बैठकर मांगी माफी
हिरासत में लिए जाने के बाद साहिल महतो ने अपने रील को लेकर माफी मांगनी शुरू कर दी. माफी का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें वह बताता है कि थाने में पुलिसकर्मी अपने कुछ काम में व्यस्त थे. इसी का फायदा उठाकर वह थाने के अंदर घुस गया और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी. साहिल ने कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई और आगे वह ऐसी कोई गलती नहीं करेगा.
बॉन्ड भरकर छोड़ा गया
रांची के सिटी डीएसपी रमन ने बताया कि थाने के अंदर विवादित रील बनाने के आरोप में साहिल महतो को हिरासत में लिया गया था. लिखित माफी मांगने के बाद उसे पीआर बांड (प्रोबेशन ऑफ रिलीज) पर छोड़ दिया गया है.
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