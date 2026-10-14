रांची में जामताड़ा मॉड्यूल पर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 10 गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध
रांची में साइबर ठगों के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. कुल 10 साइबर ठग पकड़े गए हैं. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : October 14, 2026 at 8:50 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 8:57 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में जामताड़ा मॉड्यूल के पैटर्न पर साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था. जिसका पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने शहर के दो अपार्टमेंट के किराए के फ्लैटों में छापेमारी कर गिरोह के 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया है.
पुलिस ने मौके से करीब आठ लाख रुपये नकद, 36 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 32 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड और 25 नोटबुक समेत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य फोन पर लोगों को लोन और नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर ठगी करते थे.
किराए के फ्लैटों में रहकर करते थे ठगी
सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने ठगी का नेटवर्क फैलाने के लिए किराए के फ्लैटों में रह रहे थे. रांची एसएसपी राकेश रंजन को 13 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र और पंडरा ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ के आसपास स्थित पराशर अपार्टमेंट और जतरा मैदान के निकट मालती अपार्टमेंट के फ्लैटों में साइबर ठगी की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं.
सूचना के सत्यापन के बाद एएसपी कोतवाली निखिल राय के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. पुलिस ने दो टीमों में बंटकर दोनों अपार्टमेंट में छापेमारी की. इस दौरान 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य फोन पर लोन और नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे.
36 मोबाइल और बैंकिंग उपकरण बरामद
छापेमारी के दौरान बरामद सामान से पुलिस को कई अहम सुराग मिले. आरोपितों के पास से 36 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और एक लैपटॉप मिला है. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों के 32 एटीएम कार्ड, पांच पासबुक और एक चेकबुक भी जब्त की गई है. पुलिस को मौके से 25 नोटबुक भी मिले हैं. जिनमें नाम, मोबाइल नंबर और कथित हिसाब-किताब दर्ज है. नोटबुक की जांच की जा रही है. पुलिस बरामद मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंकिंग दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही कि गिरोह के सदस्य किन लोगों के संपर्क में थे और कथित ठगी के पैसों का लेनदेन किन खातों के माध्यम से किया जाता था.
कौन-कौन हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में रितिक कुमार सिंह, अजीत कुमार मेहता उर्फ अजित कुमार कुशवाहा, सूरज कुमार सिंह, अमनदीप कुमार, सूरजदेव कुमार, अमित रजन, अविनाश कुमार, राजकमल वर्मा, रंजीत कुमार और सत्यम कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में अधिकतर पलामू जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपित गढ़वा जिले का निवासी है.
पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ा है. उसके मामले में किशोर न्याय से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. रांची पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ और बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के आधार पर गिरोह के काम करने के तरीके और उससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.
साइबर थाना में मामला दर्ज
रांची पुलिस ने इस मामले में साइबर अपराध थाना कांड संख्या 252/26, दिनांक 14 अक्टूबर 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज की पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.
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