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रांची में जामताड़ा मॉड्यूल पर चल रहा था साइबर ठगी का खेल, 10 गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध

रांची पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठगी के आरोपित. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में जामताड़ा मॉड्यूल के पैटर्न पर साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था. जिसका पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने शहर के दो अपार्टमेंट के किराए के फ्लैटों में छापेमारी कर गिरोह के 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया है.

पुलिस ने मौके से करीब आठ लाख रुपये नकद, 36 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 32 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड और 25 नोटबुक समेत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य फोन पर लोगों को लोन और नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर ठगी करते थे.