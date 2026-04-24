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रांची में ब्राउन शुगर गिरोह का भंडाफोड़, 6 तस्कर गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पुड़िया बरामद

रांची में पुलिस ने ब्राउन शुगर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है.

6 Smugglers in Police Custody
पुलिस की गिरफ्त में 6 तस्कर (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 2:53 PM IST

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रांची: पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ओरमांझी थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का खुलासा किया है. वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 23 अप्रैल को ग्राम सिलदिरी में छापेमारी कर 14.9 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया. ओरमांझी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

सिलदिरी गांव में जमा रखा था डेरा

पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि सिलदिरी गांव में पेट्रोल पंप के पास एक कमरे में 5-6 लोग जमा होकर ब्राउन शुगर बेचने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की. जहां से कई पुड़िया में पैक ब्राउन शुगर बरामद की गई. सर्च अभियान के दौरान कमरे से मादक पदार्थ के अलावा इलेक्ट्रॉनिक तराजू और खाली पाउच भी जब्त की गई, जिससे साफ है कि यहां नशे का कारोबार संगठित तरीके से चल रहा था.

रामगढ़ के सोनू सिंह पर भी प्राथमिकी दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल अंसारी, जयप्रकाश कुमार महतो, गुलफान अंसारी, जावेद अंसारी, देवेंद्र महतो और शोएब अंसारी के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी साहिल अंसारी ने खुलासा किया कि वे लोग रामगढ़ के सोनू सिंह से ब्राउन शुगर खरीदते थे और उसे छोटी-छोटी पुड़िया में पैक कर ओरमांझी और आसपास के इलाकों में बेचते थे.

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ब्राउन शुगर गिरोह का भंडाफोड़
ARRESTED SIX SMUGGLERS
RANCHI POLICE BUSTED RACKET
रांची में 6 तस्कर गिरफ्तार
BROWN SUGAR RACKET IN RANCHI

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