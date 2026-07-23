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रांची के हाई प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा, अंतरराज्यीय चोर इरफान बेनकाब, दो सरगनाओं की पत्नियां गिरफ्तार

रांची पुलिस ने हाई-प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा करते हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी महिलाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 8:55 PM IST

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रांची: राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में कारोबारी अखिलेश पांडे के घर 9 जुलाई को हुई हाई-प्रोफाइल चोरी की गुत्थी रांची पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सरगना इरफान उर्फ उजाला उर्फ बाबा उर्फ आर्यन और उसके सहयोगियों की पहचान कर ली है. हालांकि मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस मामले में दो महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है.

सीतामढ़ी और दिल्ली में छापा, नकदी-जेवर जब्त

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया है कि बिहार के सीतामढ़ी स्थित इरफान के घर और दिल्ली के बवाना इलाके में आरोपी अफरोज उर्फ समीर के ठिकाने पर छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान चोरी की वारदात से जुड़े 17.36 लाख रुपये नकद, सोने के गहने और अन्य सामान बरामद किए गए. पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल की गई एक कार UP-78-EM-0101 भी कोलकाता से बरामद कर ली.

हाई प्रोफाइल चोरी मामले में जानकारी देते सिटी एसपी (Etv Bharat)

सरगना की पत्नियां गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

छापेमारी के दौरान इरफान की पत्नी गुलशन प्रवीण और अफरोज की पत्नी शकीला उर्फ लाडली के कब्जे से चोरी के गहने और नकदी मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं गिरोह के मुख्य आरोपी इरफान, अफरोज और नवीन शर्मा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उनकी तलाश में अलग-अलग राज्यों में छापेमारी जारी है.

देशभर में फैला था इरफान का नेटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का सरगना इरफान उर्फ उजाला देश के कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. उसके खिलाफ कानपुर, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद, गोवा, बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, पुणे, केरल, सीतामढ़ी और जालंधर समेत विभिन्न स्थानों पर करीब 80 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

क्या-क्या हुआ बरामद

एसआईटी ने कार्रवाई के दौरान 17,36,200 रुपये नकद, एक सोने का मंगलसूत्र, एक डायमंड, तीन सोने की अंगूठियां और चोरी में इस्तेमाल की गई जगुआर कार बरामद की है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह की अन्य वारदातों से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं.

एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों से सुलझाया मामला

इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व वरीय पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने किया. टीम ने सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल एविडेंस और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई. रांची पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और जल्द ही पूरे गिरोह को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.

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