रांची में 35 लाख के जेवरात चोरी मामले का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
रांची पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 19, 2026 at 10:55 PM IST
रांची: राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र में तीन महीने पहले हुई करीब 35 लाख रुपये के जेवरात और सामान की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल कुमार और सुशांत कुमार के रूप में हुई है.
सोने चांदी के गहने बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 146 ग्राम सोने के आभूषण और 400 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. बरामद सामान की कीमत करीब 20 से 22 लाख रुपये बताई जा रही है.
वहीं, सुशांत गोदली पोखर इलाके का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी रांची रेलवे स्टेशन के आसपास घूमते थे और रात के समय बंद घरों की रेकी करते थे. मौका मिलते ही वे बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे.
शादी समारोह में गया था परिवार, बंद घर को बनाया निशाना
दरअसल, चुटिया की अमरावती कॉलोनी में रहने वाले प्रदीप कुमार के घर में 8 मई को शादी थी. शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार के सभी सदस्य घर बंद कर मैरेज हॉल गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने घर की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया. चोरों ने घर की अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया था. चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 35 लाख रुपये थी. 9 मई की सुबह परिवार के सदस्य घर लौटे तो खिड़की टूटी हुई थी और घर का सामान बिखरा पड़ा था, इसके बाद चोरी की जानकारी हुई और चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.
जेवर बेचने की कई बार कोशिश की
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी के बाद वे जेवरात बेचने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, कई दुकानदारों ने आभूषण खरीदने से पहले उनके कागजात मांगे. कागजात नहीं होने के कारण आरोपी जेवर नहीं बेच सके और उन्हें वापस लेकर आ गए.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने घर से करीब 40 हजार रुपये नकद भी चोरी किए थे. इसमें से 8 हजार रुपये सुशांत ने अपने पास रखे थे जबकि बाकी रकम निखिल ने खर्च कर दी थी. पुलिस अब चोरी के बाकी सामान और घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.
निखिल की निशानदेही पर चोरी के जेवरात बरामद किए गए हैं. जांच में पता चला कि निखिल पहले चुटिया इलाके में रहता था और फिलहाल रूढ़ीगढ़ा में रह रहा था: पूनम कुजूर, थाना प्रभारी, चुटिया
ये भी पढ़ें- चोरी करने आया चोर घर में ही सो गया, सुबह घरवालों की नींद खुलने पर पकड़ा गया
पाकुड़ में पुलिस और व्यवसायी के घर से लाखों की चोरी, मंगलसूत्र तक ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस
धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी, युवक की पीट-पीटकर की थी हत्या