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रांची में 35 लाख के जेवरात चोरी मामले का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

रांची: राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र में तीन महीने पहले हुई करीब 35 लाख रुपये के जेवरात और सामान की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल कुमार और सुशांत कुमार के रूप में हुई है.

सोने चांदी के गहने बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 146 ग्राम सोने के आभूषण और 400 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. बरामद सामान की कीमत करीब 20 से 22 लाख रुपये बताई जा रही है.

वहीं, सुशांत गोदली पोखर इलाके का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी रांची रेलवे स्टेशन के आसपास घूमते थे और रात के समय बंद घरों की रेकी करते थे. मौका मिलते ही वे बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे.

शादी समारोह में गया था परिवार, बंद घर को बनाया निशाना

दरअसल, चुटिया की अमरावती कॉलोनी में रहने वाले प्रदीप कुमार के घर में 8 मई को शादी थी. शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार के सभी सदस्य घर बंद कर मैरेज हॉल गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने घर की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया. चोरों ने घर की अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया था. चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 35 लाख रुपये थी. 9 मई की सुबह परिवार के सदस्य घर लौटे तो खिड़की टूटी हुई थी और घर का सामान बिखरा पड़ा था, इसके बाद चोरी की जानकारी हुई और चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.