रांची पुलिस ने नशे को दो तस्करों को किया गिरफ्तार, 12 लाख का ब्राउन शुगर बरामद

रांची: पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. न्यू मार्केट बस स्टैंड के पास से दो ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार कर उनके पास से 61.19 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 12 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला

रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन को 11 फरवरी की रात गुप्त सूचना मिली कि बिहार के सासाराम से दो व्यक्ति ब्राउन शुगर लेकर बस से रांची आ रहे हैं. वे कांटाटोली से न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड के पास पहुंचेंगे. इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक नगर रांची के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल गठित किया गया. टीम ने न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड के आसपास दोनों संदिग्धों की तलाश शुरू की.

11 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे न्यू मार्केट चौक के मंदिर कोने पर टेम्पू स्टैंड के पास दो संदिग्ध युवक दिखे. पुलिस को देखते ही वे भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पूछताछ में दोनों ने अपना नाम सोनू कुमार यादव (उम्र 23 वर्ष), पिता राजदेव राय और अजय यादव (उम्र 20 वर्ष), पिता प्यारे राय उर्फ प्यारेलाल यादव बताया. दोनों आनंदपुरी चौक, छठ घाट, हरमु नदी, विधानसभा नगर (थाना सुखदेवनगर, रांची) के निवासी हैं. तलाशी के दौरान सोनू यादव के पास 43.85 ग्राम ब्राउन शुगर, एक सैमसंग मोबाइल फोन और रांची-सासाराम रेल टिकट और अजय यादव के पास 17.34 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया. इनके पास से कुल 61.19 ग्राम ब्राउन शुगर (बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपये), एक मोबाइल फोन, 720 रुपये नगद और एक रेल टिकट जब्त किया गया.

पूछताछ में खुलासा