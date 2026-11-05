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बड़ी वारदात की फिराक में थे तीन अपराधी, हथियार के साथ गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे तीन आपरधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीनों एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोखरटोली मैदान में हथियार के साथ जुटे थे. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट के सामने पोखरटोली मैदान में इमली के पेड़ के पास से संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, तीन जिंदा गोलियां और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

'चार नवंबर को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को सूचना मिली थी कि पोखरटोली मैदान में दो युवक अवैध हथियार लेकर बैठे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के निर्देशन और हटिया डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तत्काल छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया. मामले में एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 50/26 दर्ज कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.' पारस राणा, सिटी एसपी

गिरफ्तार आरोपियों में दो का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के हुंडरू निवासी करण गोप उर्फ करण कुमार और आदित्य कुमार तथा जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया स्थित गुरुद्वारा रोड, बीएलडब्ल्यू कॉलोनी निवासी अभिषेक सिंह उर्फ अभिषेक कुमार उर्फ सुल्तान के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, करण गोप का डोरंडा थाना में पहले से एक आपराधिक मामला दर्ज है. वहीं, अभिषेक सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उसके खिलाफ गोंदा और जगन्नाथपुर थाना में मारपीट, लूट, रंगदारी, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं.