बड़ी वारदात की फिराक में थे तीन अपराधी, हथियार के साथ गिरफ्तार
तीन अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. रांची पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 4:53 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे तीन आपरधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तीनों एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोखरटोली मैदान में हथियार के साथ जुटे थे. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट के सामने पोखरटोली मैदान में इमली के पेड़ के पास से संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्टल, दो मैगजीन, तीन जिंदा गोलियां और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई
'चार नवंबर को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को सूचना मिली थी कि पोखरटोली मैदान में दो युवक अवैध हथियार लेकर बैठे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के निर्देशन और हटिया डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तत्काल छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया. मामले में एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 50/26 दर्ज कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.' पारस राणा, सिटी एसपी
गिरफ्तार आरोपियों में दो का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के हुंडरू निवासी करण गोप उर्फ करण कुमार और आदित्य कुमार तथा जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया स्थित गुरुद्वारा रोड, बीएलडब्ल्यू कॉलोनी निवासी अभिषेक सिंह उर्फ अभिषेक कुमार उर्फ सुल्तान के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, करण गोप का डोरंडा थाना में पहले से एक आपराधिक मामला दर्ज है. वहीं, अभिषेक सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उसके खिलाफ गोंदा और जगन्नाथपुर थाना में मारपीट, लूट, रंगदारी, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं.
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वे किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और उनके पास हथियार कहां से आया. छापेमारी टीम में हटिया डीएसपी नोरज कुमार समेत डोरंडा, धुर्वा, जगन्नाथपुर और एयरपोर्ट थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान शामिल थे.
ये भी पढ़ेंः
ट्रेन से सफर करता ओडिशा-बंगाल-बिहार-यूपी का गिरोह, त्योहार के दौरान चोरी-झपटमारी जैसे वारदातों को देता है अंजाम
पलामू में देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, 6 महीने पहले जेल से निकला था बाहर
झारखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर उठ रहे सवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जताई गहरी चिंता