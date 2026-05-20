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एमपी के चोर गिरोह ने उड़ाए थे रांची में बारात घर से गहने, दो पुलिस अफसरों ने एक सप्ताह तक रेकी कर किया गिरफ्तार

रांची में शादी समारोह से लाखों के जेवर उड़ाने वाले केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

Ranchi Police Arrested Thief
रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 20, 2026 at 8:57 PM IST

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रांचीः एक मई को रांची के बरियातू में एक शादी समारोह से 20 लाख रुपये के गहने उड़ाने वाले शातिर चोर जैकी सिंह को रांची पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी के पास से 16 लाख के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं.

एक मई को हुई थी चोरी की वारदात

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि एक मई को रांची के मैथन मैरेज हॉल में एक शादी समारोह के दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा दुल्हन का गहनों और रुपयों से भरा बैग तथा मोबाइल चोरी कर ली गई थी. मामले को लेकर बरियातू थाना कांड सं0-79/26 दिनांक-02.05.26 धारा-303 (2)/62(2)/318 (4) भा०न्या०सं० दर्ज हुआ था. इस कांड के उद्भेदन और कांड में संलिप्त अज्ञात अपराधियों तथा चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए डीएसपी सदर, रांची के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी.

मध्य प्रदेश से पकड़ा गया आरोपी

गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार और तकनीकी सहयोग से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से जुड़े अभियुक्त जैकी सिंह, पिता-नंदन सिंह, निवासी ग्राम- गुलखेड़ा, थाना-बोड़ा, जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के कम में अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया. अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी किए गए करीब 16 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी और हीरे के आभूषण तथा 96,800 रुपये नगद बरामद किया गया.

पूरा गांव ही चोरी को लेकर बदनाम

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि एमपी का गुलखेड़ा गांव चोरी के लिए खासा बदनाम है. इस गांव के लोग अलग-अलग राज्यों में जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं. रांची के शादी समारोह में चोरी करने वाला जैकी सिंह भी इसी गांव का रहने वाला है. जैकी सिंह ट्रेन के माध्यम से रांची पहुंच था और एक बच्चे के साथ शादी समारोह में गेस्ट बनकर पहुंचा और वहां से दुल्हन का गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया था.

एक सप्ताह तक रेकी की गई जैकी की

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि बरियातू थाने के दो सब इंस्पेक्टर एक सप्ताह से अधिक समय तक मध्य प्रदेश में रहकर जैकी की रेकी करते रहे, ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके. जैकी का सही पता मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की सहायता से उसे गिरफ्तार किया गया.

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रांची में शादी समारोह में चोरी
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