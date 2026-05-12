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रांची के हिंदपीढ़ी में संगठित तरीके चल रहा था नशे का कारोबार, महिला समेत छह गिरफ्तार

रांची पुलिस ने संगठित तरीके से संचालित नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महिला समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Accused involved in drug trafficking arrested.
नशे के कारोबार से जुड़े आरोपी गिरफ्तार (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
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रांची: राजधानी के हिंदपीढ़ी इलाके में चल रहे नशा कारोबार के नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त किया है. पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में एक महिला समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ब्राउन शुगर, गांजा, टैबलेट सहित नगद पैसे भी पुलिस के हाथ लगे हैं.

चार थानों की टीम ने एक साथ बोला धावा

दरअसल, रांची के हिंदीपीढ़ी थाना क्षेत्र में संगठित रूप से नशे का कारोबार किया जा रहा था. नशा तस्करों के द्वारा एजेंट बनकर ब्राउन शुगर, गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही थी. सटीक सूचना मिलने पर एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में चार थानों की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन, टेबलेट और लाखों रुपये नकद बरामद किए हैं. हालांकि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मुन्ना फरार होने में कामयाब हो गया.

गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने नशा तस्करों के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई ठिकानों से ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधित टेबलेट बरामद किए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाके में अलग-अलग स्पॉट बना रखे थे, जहां प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था. पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और 8 लाख 74 हजार 200 रुपये नकद बरामद किए हैं: निखिल राय, एएसपी, कोतवाली

महिला सहित छह गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों में साहिल उर्फ चरका, मोहम्मद एजाज उर्फ बाबू, अवधेश यादव, अनिल कुमार महतो, सरवर अंसारी और महिला शहनाज खातून शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, शहनाज खातून के घर से नशीले इंजेक्शन, Nitrosun टेबलेट, गांजा और अन्य सामान बरामद हुआ है. पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आ रहे हैं, सबकी जांच की जा रही है. वहीं फरार मास्टरमाइंड मुन्ना की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

क्या क्या बरामद हुआ सामान?

  • साहिल उर्फ चरका के पास से ब्राउन शुगर 4.680 ग्राम, 1 मोबाइल, नगद- 2442
  • मोहम्मद एजाज के पास से गांजा 21.147 ग्राम, 1 मोबाइल, नगद- 2,110
  • अवधेश यादव के पास से गांजा 9.347 ग्राम, नगद 770
  • अनिल कुमार महतो के पास से गांजा- 9.340 ग्राम
  • सरवर अंसारी के पास से ब्राउन शुगर- 2.208 ग्राम, 1 मोबाइल नगद- 1720
  • शहनाज खातून के घर से इलेक्ट्रॉनिक मशीन, TAZOWIN इंजेक्सन, Nitrosun 10 tablet- 4 पत्ते, नगद- 8,74,200 और गांजा- 260 ग्राम बरामद हुआ है.

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RANCHI POLICE AGAINST DRUG TRADE
POLICE ARRESTED SIX ACCUSED
रांची में नशे के खिलाफ कार्रवाई
नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन
RANCHI POLICE ARRESTED SIX ACCUSED

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