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रांची के हिंदपीढ़ी में संगठित तरीके चल रहा था नशे का कारोबार, महिला समेत छह गिरफ्तार

रांची: राजधानी के हिंदपीढ़ी इलाके में चल रहे नशा कारोबार के नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त किया है. पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में एक महिला समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ब्राउन शुगर, गांजा, टैबलेट सहित नगद पैसे भी पुलिस के हाथ लगे हैं.

चार थानों की टीम ने एक साथ बोला धावा

दरअसल, रांची के हिंदीपीढ़ी थाना क्षेत्र में संगठित रूप से नशे का कारोबार किया जा रहा था. नशा तस्करों के द्वारा एजेंट बनकर ब्राउन शुगर, गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही थी. सटीक सूचना मिलने पर एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में चार थानों की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन, टेबलेट और लाखों रुपये नकद बरामद किए हैं. हालांकि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मुन्ना फरार होने में कामयाब हो गया.

गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने नशा तस्करों के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई ठिकानों से ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधित टेबलेट बरामद किए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाके में अलग-अलग स्पॉट बना रखे थे, जहां प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था. पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और 8 लाख 74 हजार 200 रुपये नकद बरामद किए हैं: निखिल राय, एएसपी, कोतवाली

महिला सहित छह गिरफ्तार