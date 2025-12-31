रांची में 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार, कुख्यात अम्बर फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे
रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया है.
Published : December 31, 2025 at 7:53 PM IST
रांची: पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस अभियान में रांची पुलिस ने एक साथ सात ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है.
क्या है मामला?
दरअसल, रांची पुलिस द्वारा प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के अनुसार, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के तिरिल स्थित शांतिनगर रोड नंबर-10 में एक मकान पर छापा मारकर ब्राउन शुगर बरामद किया. इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत कुल सात ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है.
छापेमारी में हुआ खुलासा
रांची पुलिस के अनुसार, छापेमारी टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (सदर) ने किया. टीम को सूचना मिली थी कि शांतिनगर इलाके में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद बाबला राम के घर पर विधिवत छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान घर से 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, तीन कंपनियों के सात मोबाइल फोन, 7,300 नकद रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.
गिरफ्तार अपराधियों के नाम और पता
|#
|अपराधी का नाम
|उम्र
|पता
|1
|अम्बर कुमार राम उर्फ टमन उर्फ तपन
|24
|रांची
|2
|बाबला राम
|48
|रांची
|3
|मुन्नी देवी
|40
|रांची
|4
|दिव्या कुमारी
|21
|रांची
|5
|पीयूष कुमार
|20
|गयाजी, बिहार
|6
|समीर तिर्की
|35
|रांची
|7
|अमन कुमार
|22
|रांची
अम्बर पर दर्ज हैं कई मामले
छापेमारी के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें मुख्य आरोपी अम्बर कुमार राम उर्फ टमन ने दूसरे तस्करों की संलिप्तता उजागर की, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में अम्बर कुमार राम पहले से ही कुख्यात अपराधी है. उसके खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में कुल 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें से केवल 13 मामले सदर थाना क्षेत्र से संबंधित हैं. पुलिस ने इस मामले में सदर थाना कांड संख्या-632/2025 के तहत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111(2)(b) और NDPS Act की धारा 21(b), 22(b), 23, 25 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है.
यह कार्रवाई रांची में बढ़ते ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को रोकने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों के कनेक्शनों की पड़ताल की जा रही है और इनके माध्यम से बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश जारी है: पारस राणा, सिटी एसपी
ये भी पढ़ें- रांची में ब्राउन शुगर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार
ब्राउन शुगर रैकेट का खुलासा, महिला सहित चार गिरफ्तार
पलामू में ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, बड़े नेटवर्क का खुलासा