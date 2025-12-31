ETV Bharat / state

रांची में 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार, कुख्यात अम्बर फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे

रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Police bust brown sugar network
पुलिस ने ब्राउन शुगर नेटवर्क का खुलासा किया (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 31, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस अभियान में रांची पुलिस ने एक साथ सात ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है.

क्या है मामला?

दरअसल, रांची पुलिस द्वारा प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के अनुसार, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के तिरिल स्थित शांतिनगर रोड नंबर-10 में एक मकान पर छापा मारकर ब्राउन शुगर बरामद किया. इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत कुल सात ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है.

छापेमारी में हुआ खुलासा

रांची पुलिस के अनुसार, छापेमारी टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (सदर) ने किया. टीम को सूचना मिली थी कि शांतिनगर इलाके में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद बाबला राम के घर पर विधिवत छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान घर से 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, तीन कंपनियों के सात मोबाइल फोन, 7,300 नकद रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

गिरफ्तार अपराधियों के नाम और पता

#अपराधी का नाम उम्र पता
1अम्बर कुमार राम उर्फ टमन उर्फ तपन 24 रांची
2बाबला राम 48 रांची
3मुन्नी देवी 40 रांची
4दिव्या कुमारी 21 रांची
5पीयूष कुमार 20 गयाजी, बिहार
6समीर तिर्की 35 रांची
7अमन कुमार 22 रांची

अम्बर पर दर्ज हैं कई मामले

छापेमारी के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें मुख्य आरोपी अम्बर कुमार राम उर्फ टमन ने दूसरे तस्करों की संलिप्तता उजागर की, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में अम्बर कुमार राम पहले से ही कुख्यात अपराधी है. उसके खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में कुल 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें से केवल 13 मामले सदर थाना क्षेत्र से संबंधित हैं. पुलिस ने इस मामले में सदर थाना कांड संख्या-632/2025 के तहत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111(2)(b) और NDPS Act की धारा 21(b), 22(b), 23, 25 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है.

यह कार्रवाई रांची में बढ़ते ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को रोकने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. फिलहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों के कनेक्शनों की पड़ताल की जा रही है और इनके माध्यम से बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश जारी है: पारस राणा, सिटी एसपी

ये भी पढ़ें- रांची में ब्राउन शुगर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

ब्राउन शुगर रैकेट का खुलासा, महिला सहित चार गिरफ्तार

पलामू में ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, बड़े नेटवर्क का खुलासा

TAGGED:

पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात अपराधी
रांची में बढ़ता ड्रग्स नेटवर्क
RANCHI POLICE BUSTED DRUG NETWORK
POLICE ARRESTED SEVEN SMUGGLERS
DRUG SMUGGLING NETWORK IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.