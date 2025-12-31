ETV Bharat / state

रांची में 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार, कुख्यात अम्बर फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस ने ब्राउन शुगर नेटवर्क का खुलासा किया ( Etv bharat )

रांची: पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस अभियान में रांची पुलिस ने एक साथ सात ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है.

क्या है मामला?

दरअसल, रांची पुलिस द्वारा प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के अनुसार, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के तिरिल स्थित शांतिनगर रोड नंबर-10 में एक मकान पर छापा मारकर ब्राउन शुगर बरामद किया. इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत कुल सात ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है.

छापेमारी में हुआ खुलासा

रांची पुलिस के अनुसार, छापेमारी टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (सदर) ने किया. टीम को सूचना मिली थी कि शांतिनगर इलाके में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद बाबला राम के घर पर विधिवत छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान घर से 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, तीन कंपनियों के सात मोबाइल फोन, 7,300 नकद रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

गिरफ्तार अपराधियों के नाम और पता