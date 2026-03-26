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रांची के पिठोरिया सब स्टेशन में हुई डकैती कांड का खुलासा, 7 गिरफ्तार

रांची: राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित ग्रिड सब स्टेशन में हुई डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए कांड में शामिल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बिजली ग्रिड सब डिवीजन में गिरफ्तार आरोपियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपये के कॉपर उड़ा ले गए थे.

वारदात में 15 अपराधी शामिल थे, सात गिरफ्तार

दरअसल, 23 मार्च की रात रांची के पिठौरिया थानान्तर्गत कोल्हया कनाद स्थित 132/33 ग्रीड सब-स्टेशन में हुई डकैती कांड में शामिल सात अपराधियों को ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृव में गठित पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में आसूचना एवं तकनिकी अनुसंधान के आधार पर साक्ष्यानुसार कुल 7 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गहनता पूर्वक अनुसंधान एवं पूछताछ की कार्रवाई की गई.

लूट से पहले की थी रेकी

अभियुक्तों ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना में पावर ग्रिड स्थित घटनास्थल पर कुल 12 बदमाशों सहयोगियों द्वारा घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. अनुसंधान के क्रम में अब तक घटनास्थल पर उपस्थित से लेकर लूट माल को खपाने, उसका परिवहन करने में कुल 15 अपराध कर्मियों की संलिप्तता पाई गई है. सभी अपराधियों के द्वारा घटना कारित करने से कई पूर्व से रेकी करने की बात स्वीकार की है.

सामान की बरामदगी

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर लूटे गये समान में से अधिकांश सामान बरामद किया जा चुका है. जिनमें लगभग 100 केजी तांबा तार, लूटी गई रकम, टॉर्च एवं अन्य सामाग्री बरामद की गई है. इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त दो ऑटो वाहन एवं दो मोटरसाइकिल वाहन, 7 मोबाइल फोन, कॉपर तार काटने के लिए प्रयुक्त औजार इत्यादि बरामद किये गये हैं.

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास