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हवाई फायरिंग करने से रोकने पर कर दी थी दोस्त की गोली मारकर हत्या, शिकंजे में आया मुख्य आरोपी

रांची में मर्डर केस में फरार चल रहा मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है.

Murder case in Ranchi
रांची पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 2:35 PM IST

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रांचीः रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के मधुपुर अखड़ा के पास 9 जुलाई को हुई रविंद्र मुंडा की हत्या मामले में रांची पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी विकाश मुंडा उर्फ लेटी मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

ग्रामीण एसपी ने दी जानकारी

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 9 जुलाई 2026 को बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित मधुपुर अखड़ा के समीप रविंद्र मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में बेड़ो थाना कांड संख्या-76/2026 के तहत बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी विकाश मुंडा उर्फ लेटी मुंडा मृतक रविंद्र मुंडा का दोस्त भी था. इसके बावजूद उसने अपने ही दोस्त की मामूली विवाद में हत्या कर दी. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग करना चाहता था. इस दौरान रविंद्र मुंडा ने उसे ऐसा करने से रोका था. इस कारण दोनों के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान आरोपी ने रविंद्र मुंडा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी विकाश मुंडा के खिलाफ पहले भी बेड़ो थाना में दुष्कर्म (पॉक्सो) और हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

दो आरोपियों की पूर्व में हो चुकी है गिरफ्तारी

ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस कांड में शामिल दो अन्य आरोपी विकाश महतो और विजय मुंडा को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पहले ही जब्त की जा चुकी है.

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