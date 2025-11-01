ETV Bharat / state

गांजे का काउंटर बिजनेस: स्कैन कर पैसे डालिए और ले जाइए मादक पदार्थ, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

रांची: राजधानी रांची में नशे के कारोबारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. मादक पदार्थ की बिक्री के लिए बकायदा दुकान भी खोल ली गई है. रांची के बरियातू इलाके में पुलिस के द्वारा की गई रेड में इस बात का खुलासा किया गया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

महिला सहित दो गिरफ्तार, डेढ़ केजी गांजा बरामद

रांची के बरियातू इलाके में बेहद शातिराना अंदाज में गांजा की बिक्री की जा रही थी. गांजे का कारोबार बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी की रहने वाली ममता सिंह के द्वारा संचालित किया जा रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ममता सिंह और उसके एक अन्य साथी यादव को गिरफ्तार किया है. दोनों की गिरफ्तारी शुक्रवार की रात छापेमारी कर की गई. मौके से पुलिस ने डेढ़ किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया है.

महिला ने खोल रखा था गांजे का काउंटर

दरअसल, बरियातू थाना प्रभारी मनोज कुमार को यह सूचना मिली थी कि बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी में रहने वाली महिला ममता बेहद शातिराना तरीके से मादक पदार्थों का कारोबार कर रही है. जानकारी पुख्ता होने पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया, ममता की एक्टिविटी पर नजर रखी जाने लगी. मामले की तफ्तीश में लगी पुलिस टीम ने देखा कि ममता सिंह गांजे का कारोबार अपनी दुकान के अंदर से ही बैठकर कर रही है. जो लोग भी गांजा खरीदने के लिए आते हैं वह पैसे का भुगतान ऑनलाइन करते थे.

बाहर फेंका हुआ गांजा भी बरामद