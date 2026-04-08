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HP के नकली पार्ट्स बेचने वाला शख्स गिरफ्तार, छापेमारी में भारी मात्रा में सामान बरामद

रांची: राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एचपी कंपनी के नकली पार्ट्स की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के खिलाफ कारवाई की गई है. कॉपी राइट एक्ट 103/104 ट्रेड मार्क एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में नकली पार्ट्स बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि एचपी कंपनी के पदाधिकारी की ओर से चुटिया थाना में कंपनी के नकली सामान बनाने एवं बेचने के संबंध में की गई लिखित शिकायत के आधार पर छापेमारी टीम का गठन कर चुटिया के मालाबार रिसोर्ट के एक फ्लैट में छापामारी की गई. छापेमारी के दौरान फ्लैट से कंपनी का नकली टोनर, इंक कार्टेज एवं प्रिंट/पंचिंग मशीन एवं अन्य नकली पार्ट्स बरामद किए गए.

मौके से पुलिस ने नकली पार्ट्स का कारोबार करने वाले राकेश कुमार बारी को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में चुटिया थाना कांड संख्य-42/26. 7.4.2026, धारा-318 (4) भान्यासं एवं 63/65 The copy Right Act-103/104 Trade marks act. दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है.