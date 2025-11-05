ETV Bharat / state

ड्रग्स पैडलर्स पर बड़ी कार्रवाई, मुस्कान, सेजल खान सहित चार गिरफ्तार

रांचीः पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में दो महिला ड्रग्स पैडलर्स सहित कुल चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं लाखों के ब्राउन शुगर भी पुलिस ने बरामद किए हैं.



क्या है पूरा मामला

चार नवंबर की रात रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन को यह जानकारी मिली कि कुछ लोग बिहार सासाराम से ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रहे हैं और न्यू मार्केट चौक, रातू रोड के पास अपने सहयोगियों को ब्राउन शुगर का सप्लाई करने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में सिटी एसपी रांची पारस राणा के नियंत्रण में कोतवाली डीएसपी रांची के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम (SIT) का गठन किया गया.

इसके बाद एसआईटी के द्वारा न्यू मार्केट चौक स्थित टेंपो स्टैंड के पीछे योजना बना कर ड्रग्स पैडलर्स की रेकी शुरू की गई. कुछ देर बाद न्यू मार्केट चौक टेंपो स्टैंड के पीछे एक महिला आयी और एक दुकान के पास जाकर खड़ी हो गयी. इसके कुछ देर बाद 3-4 व्यक्ति उनके पास आकर बातचीत करने लगे. संदेह होने पर पुलिस जब संदिग्ध लोगों के पास जाने लगी तो सभी लोग पुलिस को देखकर भागने लगे.

जिसपर पुलिस के द्वारा घेर कर एक महिला को महिला पदाधिकारी/कर्मी के सहयोग से पकड़ा गया. लेकिन अन्य फरार हो गए. गिरफ्तार महिला की पहचान शातिर ड्रग्स पैडलर सेजल खान उर्फ सहिस्ता परवीन के रूप में हुई. सेजल खान की तलाशी लेने पर उसके पास से 92.46 ग्राम ब्राउन शुगर पाया गया.



सासाराम से लेकर आई थी ड्रग्स

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि सेजल ने आगे पूछताछ करने पर बताया कि यह ब्राउन शुगर सासाराम बिहार के बबन साह उर्फ मौसा जी और सूरज कुमार से लेकर आ रही थी. इनका पूरा परिवार ब्राउन शुगर (मादक पदार्थ) कारोबार करने में संलिप्त है.

सेजल खान के द्वारा यह भी बताया गया कि अभी उनके किराए के घर एदलहातू बरियातू में भी ब्राउन शुगर रखा हुआ है. जिसके बाद एदलहातु बरियातू स्थित उनके घर में भी छापेमारी की गई.

छापेमारी में सेजल के घर से कुल 10.24 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया और ब्राउन शुगर बेचकर रखा हुआ कुल 2,65,500 रूपया नगद भी बरामद किया गया. मौके से सेजल के पिता को भी गिरफ्तार किया गया. सेजल के पिता मो० सरवर के द्वारा भी मादक पदार्थो का अवैध कारोबार किया जाता है.



बहन और जीजा भी हुए गिरफ्तार