ETV Bharat / state

रांची में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: देसी पिस्तौल, गोली और ब्राउन शुगर के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार

रांचीः पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ-साथ हथियार भी बरामद किया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में चूड़ी सेंटर गली बाबा अस्पताल के पास अवैध हथियार और मादक पदार्थों के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर आयोजित छापेमारी में पुलिस ने हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव के घर पर छापेमारी कर अवैध हथियार और ड्रग्स बरामद किया है.

5 अपराधियों को पकड़ा गया 2 हुए फरार

सिटी एसपी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 1:15 बजे सूचना मिली कि चूड़ी सेंटर गली बाबा अस्पताल के सामने हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव के घर में कुछ अपराधी साजिश रच रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी मौजूद हैं. इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली प्रकाश सोय के नेतृत्व में दल ने उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की. घेराबंदी के दौरान पुलिस को अपनी ओर आते देख कुछ अपराधी भागने का प्रयास करने लगे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम