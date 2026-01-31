ETV Bharat / state

रांची में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: देसी पिस्तौल, गोली और ब्राउन शुगर के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार

ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनके पास से ब्राउन शुगर और हथियार बरामद हुए.

DRUG TRAFFICKERS ARRESTED IN RANCHI
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 31, 2026 at 7:50 PM IST

रांचीः पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ-साथ हथियार भी बरामद किया गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में चूड़ी सेंटर गली बाबा अस्पताल के पास अवैध हथियार और मादक पदार्थों के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर आयोजित छापेमारी में पुलिस ने हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव के घर पर छापेमारी कर अवैध हथियार और ड्रग्स बरामद किया है.

5 अपराधियों को पकड़ा गया 2 हुए फरार

सिटी एसपी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 1:15 बजे सूचना मिली कि चूड़ी सेंटर गली बाबा अस्पताल के सामने हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव के घर में कुछ अपराधी साजिश रच रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी मौजूद हैं. इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली प्रकाश सोय के नेतृत्व में दल ने उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की. घेराबंदी के दौरान पुलिस को अपनी ओर आते देख कुछ अपराधी भागने का प्रयास करने लगे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम

  • हिमांशु यादव उर्फ लालू यादव- पिता बिक्रम यादव
  • अनिकेत पाठक, उम्र 20 वर्ष, पिता स्व. शंकर पाठक
  • निहाल पांडेय, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता स्व. मनोज पांडेय
  • नीरज कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता राम बचन यादव
  • राहुल बड़ाईक, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता शंकर बडाईक

बरामद सामानों की सूची

  • एक देसी पिस्तौल जिसमें Made in USA लिखा हुआ.
  • 03 जिन्दा गोली.
  • 34 पुड़िया ब्राउन शुगर (वजन पुडिया सहित 04.00 ग्राम).
  • मोबाईल फोन-04
  • नगद 40,000/ रुपये
  • एक स्कूटी रजि०-JH01CN-3023
  • एक बुलेट Jh01GH-6002

सरायकेला में भी नशा मुक्त समाज के अभियान में आदित्यपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. ब्राउन शुगर तस्करी के चर्चित मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी डॉली परवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ​पुलिस ने इस मामले में पहले ही तीन अन्य सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जिनके पास से 208 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई थी.

