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रांची में हत्याकांड के पांच आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद के चलते उतारा था मौत के घाट

रांची में हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी के मांडर थाना क्षेत्र के टिको टोली गांव में 55 वर्षीय रामू उरांव की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में हत्या की वजह जमीन विवाद सामने आई है. मृतक रामू उरांव और आरोपियों के बीच पिछले करीब 10 सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने साजिश रचकर रामू उरांव को मौत के घाट उतारा दिया.

29 अक्टूबर को हुई थी हत्या