रांची में हत्याकांड के पांच आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद के चलते उतारा था मौत के घाट
रांची पुलिस ने जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 8:23 PM IST
रांची: राजधानी के मांडर थाना क्षेत्र के टिको टोली गांव में 55 वर्षीय रामू उरांव की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में हत्या की वजह जमीन विवाद सामने आई है. मृतक रामू उरांव और आरोपियों के बीच पिछले करीब 10 सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने साजिश रचकर रामू उरांव को मौत के घाट उतारा दिया.
29 अक्टूबर को हुई थी हत्या
ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि घटना 29 अक्टूबर 2026 की है. मांडर थाना क्षेत्र के टिको टोली गांव स्थित डेयरी के पास सेवाडीह निवासी रामू उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना मिलते ही मांडर थाना प्रभारी, खलारी डीएसपी और आसपास के थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन के बाद मांडर थाना में कांड संख्या 113/26 के तहत मामला दर्ज किया गया.
SIT ने ऐसे किया हत्याकांड का खुलासा
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसपी ग्रामीण के निर्देशन में खलारी डीएसपी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई. एसआईटी ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इसके बाद छापेमारी कर 3 आरोपी राम जनम सिंह, तेज नारायण सिंह उर्फ तेजना सिंह और धुरवा सिंह उर्फ धुरू सिंह को गिरफ्तार किया गया. इन तीनों को 30 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
वहीं मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों कुलदीप सिंह और राजेन्द्र सिंह उर्फ विपीन सिंह को पुलिस ने 1 नवंबर को ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. इस तरह अब तक इस हत्याकांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
10 साल से चल रहा था जमीन का विवाद
रूरल एसपी गौरव गोस्वामी के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रामू उरांव के साथ उनका जमीन को लेकर 10 सालों से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को लेकर एक साजिश के तहत हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस अब इस मामले में शामिल शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
ठाकुरगांव के अड़ा गांव के रहने वाले हैं आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों में राम जनम सिंह (50), तेज नारायण सिंह उर्फ तेजना सिंह (32), धुरवा सिंह उर्फ धुरू सिंह (27), कुलदीप सिंह (करीब 40) और राजेन्द्र सिंह उर्फ विपीन सिंह (करीब 29) शामिल हैं. सभी आरोपी रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के अड़ा गांव के रहने वाले हैं. इस कार्रवाई में खलारी डीएसपी रामनारायण चौधरी, मांडर अंचल निरीक्षक जय प्रकाश राणा, मांडर थाना प्रभारी मनोज करमाली, ठाकुरगांव थाना प्रभारी शुभम कुमार, चान्हो थाना प्रभारी टिंकू रजक, बुढ़मू थाना प्रभारी नवीन कुमार समेत मांडर और अन्य थानों के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल शामिल थे.
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