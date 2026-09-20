ETV Bharat / state

रांची में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी, दो पिस्टल के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास तीनों आरोपी बाइक से घूम रहे थे और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को दबोच लिया. आपरधियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं.

सिटी एसपी ने दी जानकारी

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 19 सितंबर की देर रात सूचना मिली थी कि बाइक सवार तीन व्यक्ति इंडियन ऑयल इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंप के आसपास हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप के पास छापेमारी की और लाल-काले रंग की बाइक पर सवार तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार और गोलियां बरामद हुईं.

सिटी एसपी पारस राणा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश कुमार वर्मा उर्फ शिवा वर्मा, संदीप कुमार प्रसाद उर्फ दाबुस और रोहित कुमार सिंह के रूप में हुई है. मामले में जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 281/26 दर्ज कर आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है.

कमल भूषण हत्याकांड में भी थे शामिल

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि तीनों का नाम कमल भूषण हत्याकांड से जुड़े मामले में भी सामने आया था. वर्तमान में पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि तीनों आरोपी हथियार लेकर किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे. साथ ही बरामद हथियारों के स्रोत और इनके संभावित सहयोगियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है.