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रांची में 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत अपराधियों की धरपकड़, एक ही ररात मे 30 से ज्यादा भेजे गए हवालात

रांची: राजधानी में आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए रांची पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है. ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की ओर से पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. साथ ही साथ 135 से अधिक लंबित वारंट का निष्पादन भी कर दिया गया है.

गिरफ्तारी अभियान के तहत पकड़े गए अपराधी

सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत अपराध नियंत्रण, वारंट निष्पादन और संगठित अपराध पर शिकंजा कसने की विशेष रणनीति बनाई गई है, जिसे बीच-बीच में निश्चित समयावधि पर दोबारा एक्टिव कर देर रात तक चलाई जाती है.

ऑपरेशन प्रहार के दूसरे चरण में रांची पुलिस की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को धर दबोचा है. कई आरोपी ऐसे भी पकड़े गए है, जो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे. अभियान में जिले के सभी एसपी, उपाधीक्षक, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे.

रातभर चली दबिश

सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी की अगुवाई में रांची में चलाए गए 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत गंभीर मामलों में फरार चल रहे 30 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस की एक बड़ी टीम पिछले 24 घंटे से काम कर रही थी.