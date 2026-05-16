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14 महीने बाद BJP नेता अनिल टाइगर का हत्यारा गिरफ्तार, इसी शूटर ने सीमेंट कारोबारी को भी मारी थी गोली

रांची: पुलिस ने लंबी तलाश के बाद कुख्यात सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी से न सिर्फ भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, बल्कि एक अन्य बड़े हमले का भी खुलासा हुआ है.

कोलकाता से हुई धरपकड़

रांची पुलिस की विशेष टीम ने कोलकाता में छापेमारी कर अभिषेक सिंह उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया. रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की. सूरज पुलिस की नजरों से बचने के लिए लगातार शहर बदल रहा था.

राधेश्याम साहू पर भी सूरज का हमला

गिरफ्तारी के बाद पता चला कि 15 अक्टूबर 2025 को रांची के कटहल मोड़ के पास सीमेंट और छड़ के कारोबारी राधेश्याम साहू पर गोलीबारी का मुख्य शूटर भी यही सूरज था. हमले में राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में 20 लाख रुपये की सुपारी मिलने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने पहले इस कांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य शूटर सूरज फरार था. उसके लिए विशेष SIT गठित की गई थी.

भाजपा नेता अनिल टाइगर की सरेआम हत्या

26 मार्च 2025 को कांके थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास होटल में बैठे भाजपा नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पहले ही संदीप, अमन, रोहित वर्मा समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.