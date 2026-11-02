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रांची में पत्नी और सास की रॉड से पीट-पीटकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

टाटीसिलवे थाना, रांची ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से पिटाई कर दी. रॉड से किए गए हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पति सावन बिरहोर को गिरफ्तार कर लिया है.

सिर पर किया वार