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रांची में महिला पर चाकू से हमला करके मोबाइल लूटने वाले तीन गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

रांची में महिला पर हमला करके मोबाइल लूटने वाले नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Police Arrest Accused
महिला पर हमला करने वाले पकड़े गए (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 20, 2026 at 4:58 PM IST

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रांची: राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में छिनतई के दौरान एक महिला को चाकू मारकर घायल करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है. पकड़े गए आरोपियो में एक नाबालिग है, जिसे पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल 30 अप्रैल को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू स्थित पटेल चौक के पास एक महिला से बाइक सवार तीन अज्ञात आरोपियों द्वारा चाकू से हमला कर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था, हमले में महिला जख्मी हो गई थी. इस संबंध में अरगोड़ा थाना कांड संख्या 102/26 दिनांक 02/05/2026, धारा 309(4)/309(6) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद आखिरकार घटना में शामिल एक नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया.

गठित टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना संकलन के आधार पर हरमू क्षेत्र से दो आरोपियों एवं एक विधि विरुद्ध किशोर को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूटा गया मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है: पारस राणा, सिटी एसपी

गिरफ्तार अभियुक्त-

  • मोहम्मद अली उर्फ सुफियान अली, उम्र लगभग 19, पता- निजाम नगर नदी ग्राउंड, थाना हिंदीपीढ़ी, जिला रांची.
  • अब्बू रेहान उर्फ आर्यन, उम्र लगभग 19 वर्ष, पता – निजाम नगर नदी ग्राउंड, थाना हिंदीपीढ़ी, जिला रांची.
  • एक विधि विरुद्ध किशोर

बरामद सामान:

  • एक मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)
  • घटना में प्रयुक्त चाकू
  • एक मोबाइल (लूटा हुआ)

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रांची में महिला पर हमला
ATTACK ON WOMAN IN RANCHI
THREE ACCUSED ARRESTED WITH MINOR
महिला का मोबाइल लूटने वाले गिरफ्तार
RANCHI POLICE ARREST THREE ACCUSED

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