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रांची में महिला पर चाकू से हमला करके मोबाइल लूटने वाले तीन गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

रांची: राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में छिनतई के दौरान एक महिला को चाकू मारकर घायल करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है. पकड़े गए आरोपियो में एक नाबालिग है, जिसे पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल 30 अप्रैल को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू स्थित पटेल चौक के पास एक महिला से बाइक सवार तीन अज्ञात आरोपियों द्वारा चाकू से हमला कर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था, हमले में महिला जख्मी हो गई थी. इस संबंध में अरगोड़ा थाना कांड संख्या 102/26 दिनांक 02/05/2026, धारा 309(4)/309(6) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद आखिरकार घटना में शामिल एक नाबालिग समेत तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया.