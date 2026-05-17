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पहचान छिपाई, ठिकाना बदला, मोबाइल का इस्तेमाल किया बंद, फिर भी कानून के शिकंजे में फंसा कुख्यात

रांची: भाजपा नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की हत्या और कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग का मुख्य सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. नाम बदलकर राजीव कुमार के नाम से छिपे इस शातिर अपराधी ने खुद दावा किया था कि उसके गिरेबान तक पुलिस कभी हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया.

मात्र 5 लाख में भाजपा नेता की हत्या

अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा रांची के हरमू रोड का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, बिल्डर देवब्रत नाथ शाहदेव ने जमीन विवाद में अनिल टाइगर को रास्ते से हटाने के लिए उसे मात्र पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी. देवब्रत नाथ शाहदेव कांके थाना क्षेत्र के चामगुरु मौजा में अपनी 10 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे. इस विवाद में अनिल टाइगर जोतदारों का पक्ष ले रहे थे.

ग्रामीण एसपी का बयान (ETV Bharat)

वार्ता विफल होने के बाद देवब्रत ने हत्या की साजिश रची. साजिश रांची और कोलकाता दोनों जगह रची गई. सुपारी के अलावा अभिषेक को जमीन बिक्री से मिलने वाले मुनाफे में हिस्सा देने का प्रलोभन भी दिया गया था.

20 लाख में कारोबारी पर छह गोलियां

अभिषेक सिन्हा पर दलादली ओपी क्षेत्र के सांभवी इंटरप्राइजेज के मालिक राधेश्याम साहू पर 20 लाख रुपये लेकर छह गोलियां चलाने का आरोप भी है. ग्रामीण एसपी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की तैयारी है.

'पुलिस कभी नहीं पकड़ सकती' का दावा

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि सूरज सिन्हा ने अपने साथियों के सामने खुलकर दावा किया था कि उसे पुलिस कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती. हत्या के बाद वह कोलकाता भाग गया और वहां राजीव कुमार नाम से रह रहा था.