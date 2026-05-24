ETV Bharat / state

मासूम अदिति का सुराग बताने वाले को मिलेगा एक लाख का इनाम, रांची पुलिस ने दोगुनी की इनाम की राशि

रांची: राजधानी के सदर थाना क्षेत्र से 18 माह की लापता मासूम बच्ची का पता पुलिस ने नहीं लगा पाई है. जिसके बाद रांची पुलिस ने मासूम बच्ची का सुराग देने वाले शख्स को 1 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है. इससे पहले पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है.

बच्ची का पता लगाने में रांची पुलिस!

रांची के सदर थाना क्षेत्र से 18 माह की मासूम बच्ची अदिति पांडे के लापता होने के मामले में रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. बच्ची की तलाश के लिए लगातार छापेमारी और जांच की जा रही है लेकिन बावजूद इसके बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. जिसके बाद पुलिस ने खोरहा टोली से लापता 18 माह की अदिति की जानकारी देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिए जाने का एलान किया है.

बच्ची का सुराग देने वालों को एक लाख का ईनाम

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बच्ची के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. रांची पुलिस की अपील है की 18 माह की मासूम बच्ची अदिति पांडे को सकुशल खोजने में पुलिस का सहयोग करें. आपकी एक सूचना बच्ची को उसके परिवार से मिला सकती है.

संपर्क नंबर: