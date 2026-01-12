रांची में लापता मासूम अंश और अंशिका का सुराग नहीं, पुलिस ने सूचना देने पर 2-2 लाख रुपये इनाम की घोषणा की
रांची में लापता मासूम भाई-बहन का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. पुलिस ने सूचना देने के लिए संपर्क नंबर जारी किया है.
Published : January 12, 2026 at 10:38 AM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से 2 जनवरी 2026 को लापता हुए मासूम भाई-बहन अंश कुमार और अंशिका कुमारी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची की ओर से आम जनता से मदद की अपील की गई है. साथ ही, बच्चों के संबंध में पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को 2-2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है.
आमजन से पुलिस की अपील
वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रांची ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को इन दोनों बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या वे कहीं दिखाई देते हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) का पुरस्कार दिया जाएगा.
लापता बच्चों का विवरण
पुलिस द्वारा जारी विवरण में बताया गया है कि अंश कुमार की पहचान पीले रंग की टी-शर्ट और नीले रंग के हाफ पैंट से की जा सकती है. जबकि अंशिका कुमारी ने नीले रंग की टी-शर्ट और नीले रंग की जींस पहन रखी है. बच्चों के पिता का नाम सुनील कुमार बताया गया है.
सूचना देने के लिए पुलिस का संपर्क नंबर जारी
पुलिस ने संबंधित अधिकारियों और धुर्वा थाना के संपर्क नंबर भी जारी किए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे सूचना दे सके. रांची पुलिस का कहना है कि बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जनता के सहयोग से जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है.
बता दें कि अंश कुमार (उम्र 5 वर्ष) और अंशिका कुमारी (उम्र 4 वर्ष) 2 जनवरी को धुर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने घर से किराना दुकान के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से वे वापस नहीं लौटे. इस संबंध में धुर्वा थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 03 जनवरी 2026 को भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश की जा रही है.
