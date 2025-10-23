ETV Bharat / state

छठ को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, टाइगर और शक्ति कमांडो को मिला स्पेशल टास्क

रांचीः छठ पर्व के दौरान चोरी, छेड़खानी और छिनतई जैसी वारदातों पर ब्रेक लगाने के लिए रांची पुलिस कई तरह के इंतजाम कर रही है. पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगाई गई है. साथ ही शक्ति कमांडो और टाइगर जवानों को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है. वहीं डायल 112 को बेहद एक्टिव किया गया है.

बाइक पेट्रोलिंग पर जोर

रांची पुलिस ने छठ के दौरान चोर-उचक्कों और मनचलों पर नकेल कसने के लिए तैयारी में जुट गई है. चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त लगाने का निर्देश दिया गया है. खासकर 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के अर्घ्य के दिन तीन शिफ्टों में मोटरसाइकिल दस्ता (टाइगर जवान) घूम-घूम कर बंद पड़े घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर निगरानी करेंगे, ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.

जानकारी देते रांची एसएसपी राकेश रंजन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं शक्ति कमांडो छेड़खानी की वारदातों पर अंकुश लगाएगी. महापर्व छठ के दौरान इस बार 26 अक्टूबर को खरना है. जिसमें अधिकांश लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं. वहीं 27 अक्टूबर को शाम का अर्घ्य है. जिसमें लोग अपने घरों से निकल कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए डैम और तालाबों तक पहुंचते हैं. यही वजह है अर्घ्य के दिन पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है.

तीन शिफ्ट में ड्यूटी

रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि छठ के दौरान सुरक्षा को लेकर तीन शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. आठ-आठ घंटे के तीन शिफ्टों में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है. इसके लिए शहर के हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं. सभी हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. बाइक दस्ते के अलावा थाने की पेट्रोलिंग को भी निगरानी का निर्देश दिया गया है.