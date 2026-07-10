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मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई, तमाड़ से दो ड्रग्स पैडलर्स गिरफ्तार

नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस ने कार्रवाई की है. छापेमारी में दो ड्रग्स पैडलर्स पकड़े गए हैं.

Ranchi Police Action
रांची पुलिस की गिरफ्त में ड्रग्स पैडलर्स. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 4:00 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय ड्रग्स पैडलर्स पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. पुलिस ने रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्करों के पास से ब्राउन शुगर, नगद और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की गई हैं.

रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर, दो इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, एक कीपैड मोबाइल और 1.70 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा शिव दत्त मलिक उर्फ राजा और आसिफ खान के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

ग्रामीण एसपी ने बताया कि 9 जुलाई को रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को गोपनीय सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री का अवैध कारोबार किया जा रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

छापेमारी टीम जैसे ही बंगाली टोला स्थित मुख्य आरोपी राजा शिव दत्त मलिक के घर पहुंची पुलिस को देखकर वहां मौजूद एक युवक भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़कर पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम आसिफ खान बताया. एनडीपीएस एक्ट की धारा-50 के प्रावधानों का पालन करते हुए उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से करीब तीन ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई.

पूछताछ के दौरान आसिफ खान ने स्वीकार किया कि उसने यह ब्राउन शुगर राजा शिव दत्त मलिक से खरीदी थी. उसके बयान के आधार पर पुलिस ने राजा के घर की विधिवत तलाशी ली. इस दौरान उसके घर से 12 ग्राम अतिरिक्त ब्राउन शुगर, नशीले पदार्थ की तौल के लिए इस्तेमाल होने वाली दो इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें, एक कीपैड मोबाइल और तस्करी से अर्जित बताए जा रहे 1.70 लाख रुपये नगद बरामद किए गए.

Ranchi Police Action
आरोपियों के पास से बरामद कैश व अन्य सामान. (फोटो-ईटीवी भारत)

पुलिस की जांच जारी

ग्रामीण एसपी के अनुसार बरामद नगदी और अन्य सामान के संबंध में आरोपी कोई संतोषजनक दस्तावेज या वैध जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. जब्त किए गए सभी सामानों को विधिवत सील कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है.

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. यह पता लगाया जा रहा है कि ब्राउन शुगर की खेप कहां से लाई जाती है, इसका नेटवर्क किन-किन इलाकों तक फैला हुआ है और इस अवैध कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है.

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