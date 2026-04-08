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रांची में ब्राउन शुगर की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, तीन ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार

रांचीः नशे के तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में रांची के नामकुम इलाके से पुलिस ने तीन ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके पास से ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया है.

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईटेंशन मैदान में पावर ग्रिड के सामने कुछ युवकों द्वारा अवैध ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है. सूचना की महत्ता और गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रांची के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया.

नामकुम के हाईटेंशन मैदान से पकड़े गए तस्कर

सत्यापन और छापेमारी के क्रम में नामकुम स्थित हाईटेंशन मैदान में प्रवेश करने पर देखा गया कि पावर ग्रिड के सामने खाली मैदान में एक ब्लू रंग की कार और उसके बगल में एक स्कूटी तथा एक मोटरसाइकिल खड़ी है और कुछ व्यक्ति कार में संदिग्ध हालत में बैठे हुए पाए गए. निरीक्षण के क्रम में कार में बैठे तीनों युवक पुलिस टीम को अपनी ओर आते देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया. हिरासत में लिए गए तीनों ने अपना नाम रमीज राज, मो. अब्दुल और मो. जफीर उर्फ राजा उर्फ ऋषि बताया.

तलाशी के क्रम में ब्राउन शुगर बरामद

उक्त व्यक्तियों की विधिवत तलाशी लेने पर 03 पुड़िया ब्राउन शुगर (वजन में कुल 6.4 ग्राम), तीन मोबाइल फोन, 4000 रुपये, ब्लू रंग की कार (रजि०नं०-JH10R-9385), स्कूटी-1 (रजिस्ट्रेशन नं0-JH0IFF-9513), मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नं०- JH0IEV-2343) बरामद किया गया. बरामद किए गए मादक पदार्थ के संबंध में वैध कागजात की मांग करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और बरामद कैश के संबंध में ब्राउन शुगर की बिक्री से प्राप्त रकम होना बतलाया गया. तत्पश्चात उक्त बरामद सामान को विधिवत जब्त किया गया और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया.