कोढ़ा गैंग ने उड़ाए थे 50 लाख के गहने, बिहार में रेड के दौरान पुलिस ने किये बरामद

छिनतई के गहनों को पुलिस ने किया बरामद ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के सदर थाना क्षेत्र में हुए 50 लाख के गहने की छिनतई मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. छिनतई की वारदात को कोढ़ा गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया था. इस मामले में अपराधी तो गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन पुलिस रेड में गहने बरामद कर लिए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 08 दिसंबर को रांची के सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले निलय प्रकाश अपनी पत्नी के साथ डीएवी बरियातु के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा गये थे. वो अपने लॉकर में रखे जेवरात को निकालकर अपने चारपहिया वाहन से घर आ रहे थे.

जब वे अपने घर के गेट पर पहुंचे तो उनकी पत्नी जेवर का बैग कंधे में रखे हुए अपने घर का गेट खोलने लगी ताकि उनके पति कार को घर के अंदर ले जा सके. इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो अपराधी अचानक से उनकी पत्नी के कंधे पर लटकाये बैग को झपट कर भाग गये.

जिसके बाद निलय प्रकाश द्वारा इस घटना की सूचना सदर थाना को दी गयी. जिसपर सदर थाना कांड सं0-596/25, दिनांक 08.12.2025 धारा 304(2)/74/76/126(2) /115(2)/117(2)/109(1)3 (5) BNS मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया.

एसआईटी का गठन किया गया, बिहार में हुई रेड

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रांची ने छिनतई कांड के त्वरित उद्भेदन कर लिए सिटी एसपी पारस राणा और पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. विशेष टीम द्वारा तकनीकी शाखा से लगातार संपर्क में रहकर तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कोढ़ा गैंग की संलिप्तता की आसूचना प्राप्त हुई.