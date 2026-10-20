ETV Bharat / state

रांची में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की थी हत्या

नाबालिग से दुष्कर्म और हत्यारोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी के सिल्ली-मुरी इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मारदू गांव निवासी भागवत महतो उर्फ भगवान दास महतो के रूप में हुई है. रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने किशोरी को फोन कर बुलाया था. किशोरी अपने भाई के साथ आरोपी से मिलने पहुंची थी, इसी दौरान आरोपी ने किशोरी के भाई पर हमला कर उसे घायल कर दिया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.

दोपहर में घर से निकली, शाम तक नहीं लौटी किशोरी