रांची में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की थी हत्या
रांची पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 8:29 PM IST
रांची: राजधानी के सिल्ली-मुरी इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मारदू गांव निवासी भागवत महतो उर्फ भगवान दास महतो के रूप में हुई है. रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने किशोरी को फोन कर बुलाया था. किशोरी अपने भाई के साथ आरोपी से मिलने पहुंची थी, इसी दौरान आरोपी ने किशोरी के भाई पर हमला कर उसे घायल कर दिया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.
दोपहर में घर से निकली, शाम तक नहीं लौटी किशोरी
पुलिस के मुताबिक, घटना 18 अक्टूबर की है. किशोरी के पिता ने मुरी ओपी में पहुंचकर पुलिस को बताया कि उनकी 17 वर्षीय बड़ी बेटी दोपहर करीब 2 बजे यह कहकर घर से निकली थी कि वह 5 मिनट में लौट आएगी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं पहुंची. शाम होने तक बेटी के वापस नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई. परिवार के सदस्यों ने अपने स्तर से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. काफी खोजबीन के बाद भी जब किशोरी का पता नहीं चला, तो उसके पिता उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे मुरी ओपी पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.
पिता के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी
किशोरी के पिता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वरीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी. उनके निर्देश पर पिता के बयान के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ सिल्ली-मुरी ओपी कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 64(1) और 103(1) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय एसपी ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली मनीषचंद्र लाल के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया. इसके बाद पुलिस ने किशोरी की तलाश और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया.
रात में जंगल की झाड़ियों से बरामद हुआ शव
किशोरी की तलाश के दौरान पुलिस टीम को रात करीब 9:35 बजे मारदू गांव के छापरगढ़ा स्थित जंगल की झाड़ियों के बीच उसका शव मिला. शव बरामद होने के बाद मामला गंभीर आपराधिक घटना में बदल गया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य जुटाए. जांच टीम ने उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया तब यह जानकारी मिली कि किशोरी के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या की गई है.
तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी तक पहुंची पुलिस
पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से मिले तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर मारदू गांव निवासी भागवत महतो उर्फ भगवान दास महतो को चिह्नित किया गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ के लिए मुरी ओपी लाया. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने किशोरी को फोन कर बुलाने, उसके साथ आए छोटे भाई पर पत्थर से हमला कर उसे घायल करने और किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से मोबाइल फोन और दूसरा सामान भी बरामद किया है.
मोबाइल और कपड़े जब्त, आरोपी न्यायालय भेजा गया
पुलिस ने मामले में किशोरी का मोबाइल फोन, एक जोड़ी चप्पल और कपड़े जब्त किए हैं. इसके अलावा आरोपी का मोबाइल फोन और कपड़े भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है.
पूरे मामले की जांच में पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली मनीषचंद्र लाल के नेतृत्व में मुरी ओपी प्रभारी विकास कुमार पासवान, सिल्ली थाना प्रभारी नवीन कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल रहे. जांच में पुलिस केंद्र रांची की स्निफर डॉग टीम और एफएसएल मोबाइल वैन टीम की भी मदद ली गई.
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