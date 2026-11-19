बंद घर से आ रही थी तेज बदबू, दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देख कांप उठे लोग, 12 दिन से लटकी थी लाश!
रांची के तेतरी टोली में एक बंद घर से युवक का 10 से 12 दिन पुराना सड़ा-गला शव बरामद हुआ है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 19, 2026 at 5:29 PM IST
रांची: गुरुवार को नामकुम थाना क्षेत्र के तेतरी टोली में एक बंद घर से युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. शव कमरे के अंदर मिला और उसकी स्थिति काफी खराब हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में शव करीब 10 से 12 दिन पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद नामकुम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना
पुलिस के अनुसार, स्थानीय लोगों ने बंद घर के अंदर शव होने की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खोला और जांच शुरू की. मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. नामकुम थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की मौत करीब 10 से 12 दिन पहले हुई होगी. शुरुआती जांच में मौत की वजह फंदे से लटकना लग रही है.
हत्या और आत्महत्या के एंगल से हो रही पड़ताल
पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है. युवक ने आत्महत्या की है या उसकी मौत के पीछे कोई अन्य साजिश है, इसकी भी गहनता से पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस की पहली प्राथमिकता मृतक की शिनाख्त करना है. इसके लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही बंद घर के मालिक और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है.
FSL की टीम ने जुटाए साक्ष्य, थानों में खंगाले जा रहे रिकॉर्ड
मृतक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है, ताकि लापता लोगों के रिकॉर्ड से शव का मिलान किया जा सके. घटनास्थल पर एफएसएल (FSL) की टीम ने भी पहुंचकर बारीकी से जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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