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बंद घर से आ रही थी तेज बदबू, दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देख कांप उठे लोग, 12 दिन से लटकी थी लाश!

नामकुम थाना ( Etv Bharat )

रांची: गुरुवार को नामकुम थाना क्षेत्र के तेतरी टोली में एक बंद घर से युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. शव कमरे के अंदर मिला और उसकी स्थिति काफी खराब हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में शव करीब 10 से 12 दिन पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद नामकुम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना