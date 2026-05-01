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पुराने बर्थ सर्टिफिकेट धारकों को रांची निगम ने दी राहत, वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा बारकोड वाला नया प्रमाण पत्र

रांची: नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले उन हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिनके पास अब तक मैनुअल तरीके से बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र है. अब ऐसे लोगों को घबराने या नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने बर्थ सर्टिफिकेट धारकों को दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बारकोड युक्त नया डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित, सुरक्षित और भविष्य के उपयोग के लिए अधिक विश्वसनीय बनाना है.

दरअसल, नगर निगम द्वारा पूर्व में बड़ी संख्या में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मैनुअल रूप से जारी किए गए थे. उस समय डिजिटल सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं था. जिसके कारण प्रमाण पत्र हाथ से बनाए जाते थे. इसके साथ ही जिस एजेंसी को यह काम सौंपा गया था, उसने सभी रिकॉर्ड निगम को उपलब्ध नहीं कराए. नतीजतन अब इन प्रमाण पत्रों के सत्यापन में दिक्कतें सामने आ रही हैं. इसी समस्या के समाधान के लिए निगम ने बारकोड आधारित सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है. जिससे भविष्य में दस्तावेजों की वैधता और पारदर्शिता बनी रहे.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

निगम के सहायक प्रशासक ने दी जानकारी

नगर निगम की सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को स्वयं रजिस्ट्रार कार्यालय आकर आवेदन देना होगा. किसी भी प्रकार का नया प्रमाण पत्र बिना वेरिफिकेशन के जारी नहीं किया जाएगा. आवेदक को अपने पुराने जन्म प्रमाण पत्र के साथ पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इसके बाद संबंधित अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और आईटी सेल के डाटा से मिलान करेंगे. जिनका डाटा सही और वेरिफाइड पाया जाएगा, उन्हें ही नया बारकोड युक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

वहीं, जिन आवेदकों के दस्तावेज या रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाएगा, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा. ऐसे मामलों में जन्म से जुड़े प्रमाण जैसे अस्पताल का रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. नगर निगम ऐसे आवेदनों की अलग से जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेगा. कुछ मामलों में जहां वेरिफिकेशन संभव नहीं होगा, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए एसडीओ कार्यालय भी भेजा जा सकता है.

मैनुअल जन्म प्रमाण पत्र धारकों को मिलेगी राहत

नगर निगम के इस फैसले से खासतौर पर उन परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके पास वर्षों पुराने मैनुअल सर्टिफिकेट हैं और जिनका उपयोग स्कूल में नामांकन, पासपोर्ट बनवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या अन्य आधिकारिक कार्यों में किया जाता है. बारकोड आधारित नए प्रमाण पत्र से इन दस्तावेजों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेगी.