पुलिस की जमीन पर बना रांची नगर निगम का वार्ड-6 कार्यालय, मापी में हुआ खुलासा
पुलिस विभाग और रांची नगर निगम के बीच जमीन को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 24, 2026 at 8:52 PM IST
रांचीः रांची नगर निगम के वार्ड नंबर-6 स्थित जन सुविधा केंद्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में उद्घाटन किए गए इस केंद्र की जमीन पर अब पुलिस ने अपना दावा जताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, वर्ष 2012 में सदर थाना के लिए आवंटित 95 डिसमिल जमीन पर नगर निगम का कार्यालय संचालित हो रहा था. इतने वर्षों तक जमीन खाली नहीं कराए जाने के बाद शनिवार को रांची सिटी एसपी और सदर थाना की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया. बड़गाईं अंचल के अमीन से जमीन की मापी कराई गई, जिसमें नगर निगम का कार्यालय भी पुलिस के लिए आवंटित जमीन पर बना पाया गया.
मापी के बाद सदर थाना की ओर से जमीन को खाली कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. शनिवार को ही जेसीबी बुलाकर खाली पड़ी जमीन को समतल करने का काम शुरू कराया गया. इस कार्रवाई के बाद अब सवाल उठने लगा है कि नगर निगम अपने वार्ड कार्यालय और जन सुविधा केंद्र को लेकर आगे क्या कदम उठाएगा. हाल के दिनों में ही इस केंद्र का उद्घाटन हुआ था. ऐसे में जमीन की स्थिति सामने आने के बाद निगम के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है.
2016 और 2018 में बने थे भवन
उक्त जमीन पर नगर निगम की ओर से तीन भवनों का निर्माण कराया गया था. इनमें दो भवन वर्ष 2016 और 2018 में बनाए गए थे. इसके अलावा एक अन्य भवन का निर्माण भी चल रहा था. अब जमीन की मापी के बाद उक्त जमीन पुलिस की निकल गई है. अब इन भवनों के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं. पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद नगर निगम कब तक इस स्थल को खाली करता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.
आवंटित जमीन पर शुरू की गई कार्रवाई
सार्जेंट मेजर आनंद राज खलखो और सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार की मौजूदगी में स्थल पर कार्रवाई की गई. थाना प्रभारी के अनुसार, वर्ष 2012 में यह जमीन सदर थाना के लिए आवंटित की गई थी. इसी आधार पर अब जमीन को लेकर कार्रवाई शुरू की गई है. मापी के बाद परिसर की वास्तविक स्थिति सामने आने से नगर निगम के कार्यालय के संचालन और नए जन सुविधा केंद्र की व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
नगर निगम ने कहा, मामला संज्ञान में
रांची नगर निगम की ओर से कहा गया कि वार्ड नंबर-6 स्थित कार्यालय की जमीन से जुड़ा मामला संज्ञान में है. निगम इस मामले से अवगत है. हालांकि, कार्यालय और जन सुविधा केंद्र को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा और जमीन खाली करने के संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. पुलिस की कार्रवाई के बाद अब सवाल उठ रहा है कि नगर निगम अपने वार्ड कार्यालय और जन सुविधा केंद्र के संचालन के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगा.
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