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पुलिस की जमीन पर बना रांची नगर निगम का वार्ड-6 कार्यालय, मापी में हुआ खुलासा

जमीन की मापी के दौरान पुलिस के पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः रांची नगर निगम के वार्ड नंबर-6 स्थित जन सुविधा केंद्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में उद्घाटन किए गए इस केंद्र की जमीन पर अब पुलिस ने अपना दावा जताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, वर्ष 2012 में सदर थाना के लिए आवंटित 95 डिसमिल जमीन पर नगर निगम का कार्यालय संचालित हो रहा था. इतने वर्षों तक जमीन खाली नहीं कराए जाने के बाद शनिवार को रांची सिटी एसपी और सदर थाना की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया. बड़गाईं अंचल के अमीन से जमीन की मापी कराई गई, जिसमें नगर निगम का कार्यालय भी पुलिस के लिए आवंटित जमीन पर बना पाया गया.

मापी के बाद सदर थाना की ओर से जमीन को खाली कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. शनिवार को ही जेसीबी बुलाकर खाली पड़ी जमीन को समतल करने का काम शुरू कराया गया. इस कार्रवाई के बाद अब सवाल उठने लगा है कि नगर निगम अपने वार्ड कार्यालय और जन सुविधा केंद्र को लेकर आगे क्या कदम उठाएगा. हाल के दिनों में ही इस केंद्र का उद्घाटन हुआ था. ऐसे में जमीन की स्थिति सामने आने के बाद निगम के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है.