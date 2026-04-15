टैक्स में अव्वल, पर सुविधाएं देने में फिसड्डी: 102 करोड़ वसूली के बावजूद रांची नगर निगम की व्यवस्था बदहाल
राजस्व वसूली में रांची नगर निगम ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सुविधाओं के मामले में अब भी फिसड्डी है.
Published : April 15, 2026 at 1:59 PM IST
रांची:रांची नगर निगम एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह थोड़ा विरोधाभासी है. एक तरफ निगम ने टैक्स वसूली में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं दूसरी ओर शहर की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति लगातार सवालों के घेरे में है. आंकड़े बताते हैं कि निगम की आमदनी बढ़ी है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी जस के तस हैं, जिससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
राजस्व वसूली पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर
दरअसल, वित्तीय वर्ष के अंत में रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के रूप में करीब 102 करोड़ रुपये की वसूली की है. यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर माना जा रहा है. निगम क्षेत्र में लगभग ढाई लाख से अधिक होल्डिंग रजिस्टर्ड हैं, जिनसे यह राजस्व प्राप्त हुआ है. पिछले वर्ष भी करीब 80 करोड़ रुपये का टैक्स संग्रह हुआ था, तब भी शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आया.
राजस्व बढ़ने के बावजूद सुविधाएं नगण्य
राजस्व बढ़ने के बावजूद शहर की सड़कों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. कई प्रमुख और अंदरूनी इलाकों में गड्ढों से भरी सड़कें आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है. जर्जर सड़कों पर वाहन चालक हिचकोले खाकर आवागमन को मजबूर हैं. कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं. बारिश के बाद हालात और बिगड़ जाते हैं, जब ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं और सड़कें खतरनाक हो जाती हैं. सिर्फ सड़कें ही नहीं, बल्कि नालियों की स्थिति भी ठीक नहीं है. शहर के कई हिस्सों में नालियां जाम हैं या ओवरफ्लो कर रही हैं, जिससे जलजमाव और गंदगी की समस्या बनी रहती है. कई जगहों पर नालियों की सफाई समय पर नहीं हो रही, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध और बीमारियों का खतरा झेलना पड़ रहा है.
जलापूर्ति व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल
शहर में जलापूर्ति व्यवस्था भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है. कई इलाकों में पाइपलाइन जर्जर अवस्था में है और जगह-जगह से टूटी हुई हैं. कुछ स्थानों पर गंदे नालों के पास से गुजरने वाली पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा. गर्मी के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है जब पानी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन आपूर्ति प्रभावित रहती है.
एक ओर निगम राजस्व के आंकड़ों पर संतोष जता रहा है, वहीं दूसरी ओर शहरवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं. लोगों का कहना है कि वे समय पर टैक्स जमा करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिलतीं, जिनका वादा किया जाता है. कई मोहल्लों में तो हालात इतने खराब हैं कि लोगों को खुद ही नालियों की सफाई करनी पड़ती है.
मच्छरों का बढ़ता प्रकोप
मच्छरों का बढ़ता प्रकोप भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. कई इलाकों में नियमित रूप से फॉगिंग नहीं हो रही है. जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निगम की टीम सिर्फ कागजों पर सक्रिय दिखाई देती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती हैं.
जनप्रतिनिधियों ने भी माना समस्या गंभीर
इस मुद्दे पर नव निर्वाचित पार्षदों ने भी स्थिति को गंभीर माना है. उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों तक निगम में जनप्रतिनिधियों का अभाव रहा, जिसके कारण समस्याएं बढ़ती चली गईं. अब जबकि नए प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं. हालांकि, लोगों को अब भी जमीनी स्तर पर सुधार का इंतजार है.
चुनौतीपूर्ण स्थिति
वहीं, रांची की मेयर रोशनी खलखो ने भी शहर की वर्तमान स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में संसाधनों और प्रतिनिधित्व की कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई टीम के आने के बाद अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका असर दिखेगा.
सवाल बरकरार
हालांकि सवाल अब भी बरकरार है कि जब निगम के पास राजस्व की कमी नहीं है, तो फिर सुविधाओं में सुधार क्यों नहीं दिख रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ टैक्स वसूली बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस राशि का पारदर्शी और योजनाबद्ध उपयोग भी जरूरी है. रांची जैसे तेजी से बढ़ते शहर के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है. सड़क, जल निकासी, पेयजल और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं किसी भी शहर की पहचान होती हैं. ऐसे में नगर निगम को अब सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है.
फिलहाल, रांची नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी आय के अनुरूप शहर को सुविधाएं भी दे पाए. क्योंकि अगर हालात नहीं सुधरे, तो टैक्स वसूली के ये आंकड़े भी लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर पाएंगे.
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