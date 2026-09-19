रांची की आजाद बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध, लोगों ने रोका बुलडोजर
रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 3:16 PM IST
रांचीः रांची के आजाद बस्ती इलाके में रांची नगर निगम की जमीन पर बने अवैध बूचड़खाने को हटाने पहुंची निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. तनाव को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं.
रांची नगर निगम की टीम राजधानी रांची के वैसे तमाम स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, जहां उनकी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है. लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आजाद बस्ती में भी नगर निगम की जमीन पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं.
लोगों ने जाम की सड़क, बुलडोजर रोका
शनिवार को नगर निगम की टीम अपनी जमीन से अतिक्रमण को हटा कर उस पर कब्जा के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम का विरोध कर दिया. देखते ही देखते कार्रवाई के दौरान लोगों ने बुलडोजर को रोक दिया. जिसके बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई. विरोध के कारण निगम की टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी. तनाव की स्थिति को देखते हुए तुरंत आजाद बस्ती में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया.
जमीन पर हेल्थ सेंटर या अस्पताल का होगा निर्माण
रांची नगर निगम के मजिस्ट्रेट सबा अली सैयद ने बताया कि निगम की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी. उन्होंने कहा कि आगे की व्यवस्था को लेकर अभी प्रस्ताव तैयार किया जाना है. प्रस्ताव में हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की योजना है.
मजिस्ट्रेट के मुताबिक, आजाद बस्ती में मौजूद दुकानों और स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर सभी पक्षों के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी. इस संबंध में क्षेत्र के पार्षद और विधायक समेत संबंधित लोगों से चर्चा के बाद ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल निगम का उद्देश्य जमीन को व्यवस्थित और साफ कराना है. इसके बाद पूरे क्षेत्र को प्रॉपर तरीके से विकसित करने को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
आजाद बस्ती में तनाव कायम
आजाद बस्ती में फिलहाल बुलडोजर को रोक दिया गया है. इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. निगम की जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए अब स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी. उसके बाद कोई आगे फैसला लिया जाएगा.
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