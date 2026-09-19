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रांची की आजाद बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध, लोगों ने रोका बुलडोजर

रांची की आजाद बस्ती में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा बुलडोजर और पुलिस के जवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः रांची के आजाद बस्ती इलाके में रांची नगर निगम की जमीन पर बने अवैध बूचड़खाने को हटाने पहुंची निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. तनाव को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

रांची नगर निगम की टीम राजधानी रांची के वैसे तमाम स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, जहां उनकी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है. लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आजाद बस्ती में भी नगर निगम की जमीन पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं.

मजिस्ट्रेट सबा अली सैयद का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लोगों ने जाम की सड़क, बुलडोजर रोका

शनिवार को नगर निगम की टीम अपनी जमीन से अतिक्रमण को हटा कर उस पर कब्जा के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम का विरोध कर दिया. देखते ही देखते कार्रवाई के दौरान लोगों ने बुलडोजर को रोक दिया. जिसके बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई. विरोध के कारण निगम की टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी. तनाव की स्थिति को देखते हुए तुरंत आजाद बस्ती में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया.

जमीन पर हेल्थ सेंटर या अस्पताल का होगा निर्माण

रांची नगर निगम के मजिस्ट्रेट सबा अली सैयद ने बताया कि निगम की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी. उन्होंने कहा कि आगे की व्यवस्था को लेकर अभी प्रस्ताव तैयार किया जाना है. प्रस्ताव में हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की योजना है.