ETV Bharat / state

रांची की आजाद बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध, लोगों ने रोका बुलडोजर

रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Ranchi Municipal Corporation
रांची की आजाद बस्ती में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा बुलडोजर और पुलिस के जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः रांची के आजाद बस्ती इलाके में रांची नगर निगम की जमीन पर बने अवैध बूचड़खाने को हटाने पहुंची निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. तनाव को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

रांची नगर निगम की टीम राजधानी रांची के वैसे तमाम स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, जहां उनकी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है. लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आजाद बस्ती में भी नगर निगम की जमीन पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं.

मजिस्ट्रेट सबा अली सैयद का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लोगों ने जाम की सड़क, बुलडोजर रोका

शनिवार को नगर निगम की टीम अपनी जमीन से अतिक्रमण को हटा कर उस पर कब्जा के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम का विरोध कर दिया. देखते ही देखते कार्रवाई के दौरान लोगों ने बुलडोजर को रोक दिया. जिसके बाद मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई. विरोध के कारण निगम की टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी. तनाव की स्थिति को देखते हुए तुरंत आजाद बस्ती में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया.

जमीन पर हेल्थ सेंटर या अस्पताल का होगा निर्माण

रांची नगर निगम के मजिस्ट्रेट सबा अली सैयद ने बताया कि निगम की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी. उन्होंने कहा कि आगे की व्यवस्था को लेकर अभी प्रस्ताव तैयार किया जाना है. प्रस्ताव में हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की योजना है.

Ranchi Municipal Corporation
अतिक्रमणकारियों को समझाते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मजिस्ट्रेट के मुताबिक, आजाद बस्ती में मौजूद दुकानों और स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर सभी पक्षों के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी. इस संबंध में क्षेत्र के पार्षद और विधायक समेत संबंधित लोगों से चर्चा के बाद ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल निगम का उद्देश्य जमीन को व्यवस्थित और साफ कराना है. इसके बाद पूरे क्षेत्र को प्रॉपर तरीके से विकसित करने को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Ranchi Municipal Corporation
आजाद बस्ती में तैनात पुलिस फोर्स. (फोटो-ईटीवी भारत)

आजाद बस्ती में तनाव कायम

आजाद बस्ती में फिलहाल बुलडोजर को रोक दिया गया है. इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. निगम की जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए अब स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी. उसके बाद कोई आगे फैसला लिया जाएगा.

Ranchi Municipal Corporation
अतिक्रमणकारियों से बातचीत करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

हजारीबाग में आमने-सामने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और जिला प्रशासन, 50 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण को लेकर नोकझोंक

गरीबों के घर टूटे तो राजद कार्यालय क्यों बचा? एचईसी जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर देर शाम फिर हंगामा

रांची में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज

TAGGED:

RANCHI MUNICIPAL CORPORATION
AZAD BASTI
रांची नगर निगम
अतिक्रमण हटाओ अभियान
ANTI ENCROACHMENT DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.