ETV Bharat / state

रांची नगर निगम की अनोखी मुहिम, गीत और स्लोगन के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा जागरूक

लोगों को जागरूक करती नगर निगम की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )