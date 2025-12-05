ETV Bharat / state

रांची नगर निगम की अनोखी मुहिम, गीत और स्लोगन के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा जागरूक

रांची नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अनोखी मुहिम चलाई जा रही है.

RMC Awareness Campaign
लोगों को जागरूक करती नगर निगम की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
रांची: शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने गीला और सूखा कचरा अलग करने को लेकर एक अनोखी मुहिम शुरू की है. निगम की टीमें इन दिनों घर-घर जाकर गीत, स्लोगन और शायरी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं. जागरुकता का यह नया अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

रांची नगर निगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग रोजमर्रा के कचरे को अलग-अलग रखें, ताकि उसका सही निपटान और रिसाइक्लिंग हो सके. इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि यदि हर घर में गीला और सूखा कचरा अलग किया जाए तो इससे पर्यावरण को बड़ा लाभ होगा और शहर की सफाई व्यवस्था भी मजबूत होगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे रांची नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और कचरे को तय मानकों के अनुसार ही बाहर दें.

जागरूक करते रांची नगर निगम के कलाकार और स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

क्या होता है गीला कचरा?

गीला कचरा वह कचरा होता है जिसमें नमी होती है और जो आसानी से सड़-गल सकता है. यह बायोडिग्रेडेबल कचरे की श्रेणी में आता है. जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, बचे हुआ खाना, चायपत्ती, फूल-पत्ते, अंडे के छिलके आदि. यह कचरा कम्पोस्ट यानी खाद बनाने में उपयोगी होता है.

Awareness About Cleanliness
लोगों को जागरूक करते कर्मचारी (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या होता है सूखा कचरा?

सूखा कचरा वह होता है जिसमें नमी नहीं होती और जो जल्दी खराब नहीं होता. यह नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा माना जाता है. जैसे प्लास्टिक बोतलें, पॉलीथिन, कागज, गत्ता, कांच, धातु के डिब्बे, पुराने कपड़े और थर्माकोल आदि. यह कचरा रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया में भेजा जाता है.

गीत और शायरी के माध्यम से जागरुकता

नगर निगम की जागरुकता टीम का कहना है कि वे मोहल्लों, गलियों और अपार्टमेंट परिसरों में जाकर लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग करने की प्रक्रिया समझा रहे हैं. गीत और शायरी के जरिए चल रहा यह प्रयास लोगों को प्रभावित कर रहा है और वे इस मुहिम की सराहना भी कर रहे हैं. पंपलेट, पोस्टर और डेमो के जरिए भी अभियान को सशक्त किया जा रहा है.

Awareness About Cleanliness
जागरूक करते कर्मचारी (फोटो-ईटीवी भारत)

कचरा उठाव की व्यवस्था से लोग असंतुष्ट

हालांकि जागरुकता अभियान को लेकर नागरिकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है, लेकिन कचरा उठाव की व्यवस्था को लेकर कई लोगों ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि कचरा उठाने वाली गाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं आतीं. कई बार गाड़ियां बड़ी सड़कों से होकर गुजर जाती हैं और छोटे मोहल्लों के घरों पर रुकती ही नहीं. इससे लोगों को मजबूरी में गीला और सूखा कचरा एक साथ फेंकना पड़ता है, जिससे अभियान का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है.

लोगों का कहना है कि नगर निगम के अभियान की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब कचरा उठाने वाली गाड़ियां समय पर और निर्धारित रूट के अनुसार चलें. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और लापरवाह ड्राइवरों पर कार्रवाई हो, तो समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है.

लोगों की शिकायतों पर निगम गंभीर

नगर निगम ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जल्द ही गाड़ियों के रूट और समय सारणी की समीक्षा की जाएगी. निगम ने आश्वासन दिया है कि शिकायतों का समाधान किया जाएगा, ताकि कचरा प्रबंधन अभियान का वास्तविक असर जमीन पर दिखाई दे. शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि जागरुकता और व्यवस्था दोनों मजबूत होने पर रांची स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है.

