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दुर्गा पूजा में पंडालों की सफाई से लेकर अवैध होर्डिंग तक पर रहेगी रांची नगर निगम की नजर, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

दुर्गा पूजा पंडाल का निरीक्षण करती रांची नगर निगम की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और शहर की व्यवस्था को देखते हुए रांची नगर निगम की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं. पूजा पंडालों के आसपास साफ-सफाई, कचरा उठाव, फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा. वहीं, पूजा पंडालों के आसपास लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर और स्वागत द्वारों को लेकर भी नियमों का पालन करना होगा. बिना अनुमति विज्ञापन लगाने और आवागमन बाधित करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है.

रांची नगर निगम की ओर से पूजा समितियों को पंडाल परिसर और आसपास पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए हैं. निगम की सफाई टीम तीनों पालियों में सफाई और कचरा उठाव करेगी. मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग भी कराई जाएगी. पंडालों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र लगाने, पर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार रखने व आपातकालीन रास्ते खुले रखने पर जोर दिया गया है. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार और मोबाइल शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी जरूरी है.