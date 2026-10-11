दुर्गा पूजा में पंडालों की सफाई से लेकर अवैध होर्डिंग तक पर रहेगी रांची नगर निगम की नजर, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. पूजा पंडालों का निरीक्षण किया जा रहा है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 11, 2026 at 3:32 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और शहर की व्यवस्था को देखते हुए रांची नगर निगम की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं. पूजा पंडालों के आसपास साफ-सफाई, कचरा उठाव, फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा. वहीं, पूजा पंडालों के आसपास लगाए जाने वाले होर्डिंग, बैनर और स्वागत द्वारों को लेकर भी नियमों का पालन करना होगा. बिना अनुमति विज्ञापन लगाने और आवागमन बाधित करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है.
रांची नगर निगम की ओर से पूजा समितियों को पंडाल परिसर और आसपास पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए हैं. निगम की सफाई टीम तीनों पालियों में सफाई और कचरा उठाव करेगी. मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग भी कराई जाएगी. पंडालों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र लगाने, पर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार रखने व आपातकालीन रास्ते खुले रखने पर जोर दिया गया है. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार और मोबाइल शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी जरूरी है.
अवैध होर्डिंग और स्वागत द्वार लगाने पर होगी कार्रवाई
दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं की ओर से पूजा पंडालों के आसपास विज्ञापन, बैनर और स्वागत द्वार लगाए जाते हैं. ऐसे में बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने पर नगर निगम की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. व्यावसायिक विज्ञापन और अस्थायी स्वागत द्वार लगाने से पहले संबंधित अनुमति और निर्धारित शुल्क की जानकारी लेना जरूरी है.
सड़क, डिवाइडर, बिजली के खंभों और स्ट्रीट लाइट के पोल पर होर्डिंग लगाने के मामले में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के तहत सड़क और अन्य निर्धारित स्थानों पर 12 फीट से कम ऊंचाई पर होर्डिंग, बैनर या पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध है. ऐसे विज्ञापन वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकते हैं.
आवागमन बाधित करने पर भी होगी कार्रवाई
पूजा पंडालों के आसपास विज्ञापन या स्वागत द्वार इस तरह नहीं लगाए जा सकते, जिससे श्रद्धालुओं के आने-जाने में परेशानी हो. एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों के लिए रास्ता खुला रखना जरूरी है. इसके अलावा होर्डिंग और पंडालों की विद्युत सजावट के दौरान बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत संरचनाओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश हैं. इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने की आशंका को कम किया जा सकता है.
रांची नगर निगम की ओर से अवैध होर्डिंग हटाने के साथ संबंधित लोगों पर नियमानुसार जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर लगाने या उसे नुकसान पहुंचाने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है. पूजा समितियों और विज्ञापन एजेंसियों को आयोजन के बाद अस्थायी होर्डिंग और स्वागत द्वार हटाने की समय-सीमा की जानकारी लेकर उसका पालन करना होगा.
प्रतिमा विसर्जन स्थलों की सफाई महत्वपूर्ण
नगर निगम की तैयारियों में प्रतिमा विसर्जन स्थलों की सफाई भी महत्वपूर्ण है. विसर्जन के दौरान जमा होने वाले कचरे को हटाने और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा. वहीं, पूजा समितियों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने और श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा नहीं डालने का निर्देश है.
दुर्गा पूजा के दौरान शहर की सफाई, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम के निर्देशों का पालन जरूरी होगा. ऐसे में सवाल है कि पूजा पंडालों के आसपास अवैध होर्डिंग, अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था की निगरानी कितनी प्रभावी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम किस तरह कार्रवाई करेगा ?
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