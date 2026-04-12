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गिफ्ट डीड की जमीन पर सख्ती निगम की सख्ती, अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई

रांची नगर निगम अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरत रहा है.

Ranchi Municipal Corporation Takes Strict Stance Against Illegal Encroachment on Land Acquired via Gift Deed
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 6:43 PM IST

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रांचीः राजधानी में गिफ्ट डीड की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी है. निगम ने साफ कर दिया है कि गिफ्ट डीड के तहत प्राप्त जमीन केवल सार्वजनिक उपयोग और निर्धारित उद्देश्यों के लिए है. इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण, दुकान संचालन या व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित है.

नगर निगम द्वारा हाल के दिनों में चलाए गए सघन अभियान के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में गिफ्ट डीड की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें हटाया गया. 10 अप्रैल 2026 को कर्बला चौक स्थित खलील रेजिडेंसी के पास गिफ्ट डीड की जमीन पर बने पांच दुकानों को हटाया गया.

Ranchi Municipal Corporation Takes Strict Stance Against Illegal Encroachment on Land Acquired via Gift Deed
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान (ETV Bharat)

इसके बाद 11 अप्रैल 2026 को लालपुर और आसपास के इलाकों में भी कार्रवाई तेज की गई. निजी बैंक के पास बनी अवैध दुकान, कोचिंग के पास बनी गुमटी, सर्कुलर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल के सामने की संरचना और हरिओम टावर के सामने बनी दुकान को हटाया गया.

इससे पहले 20 मार्च 2026 को अशोक नगर से अरगोड़ा मार्ग स्थित साईं निजी बिल्डिंग के पास गिफ्ट डीड की जमीन पर टाइल्स और फ्लोरिंग का काम किया जा रहा था, जिसे निगम ने जेसीबी की मदद से तत्काल हटवा दिया. वहीं 20 अगस्त 2025 को हिनू मेन रोड स्थित गिफ्ट डीड की जमीन पर अस्थायी रूप से बनाए गए एक दुकान को भी हटाया गया.

Ranchi Municipal Corporation Takes Strict Stance Against Illegal Encroachment on Land Acquired via Gift Deed
अवैध निर्माण ध्वस्त (ETV Bharat)

नगर आयुक्त ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी भवन स्वामी, भू-स्वामी या बिल्डर की सहमति से गिफ्ट डीड की जमीन पर अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.

Ranchi Municipal Corporation Takes Strict Stance Against Illegal Encroachment on Land Acquired via Gift Deed
अतिक्रमण पर कार्रवाई (ETV Bharat)

नगर निगम का कहना है कि गिफ्ट डीड की जमीन सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कानूनन दंडनीय अपराध है. शहर के सुव्यवस्थित विकास, यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए निगम इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रखेगा.

Ranchi Municipal Corporation Takes Strict Stance Against Illegal Encroachment on Land Acquired via Gift Deed
अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई (ETV Bharat)

निगम ने शहर के सभी भवन स्वामियों, बिल्डर्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों की जांच करें और यदि कहीं गिफ्ट डीड की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, तो उसे स्वयं हटा लें. अन्यथा नगर निगम द्वारा सख्त और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि गिफ्ट डीड की भूमि पूरी तरह सार्वजनिक उपयोग के लिए है और इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि किसी की संलिप्तता पाई जाती है, तो ब्लैकलिस्टिंग सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शहर के सुव्यवस्थित विकास और पारदर्शिता के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.

Ranchi Municipal Corporation Takes Strict Stance Against Illegal Encroachment on Land Acquired via Gift Deed
अवैध निर्माण तोड़े गये (ETV Bharat)

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