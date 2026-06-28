होल्डिंग टैक्स पर 10% विशेष छूट के लिए रांची नगर निगम का विशेष अभियान, जानें कब तक उठा सकते हैं लाभ
रांची नगर निगम एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर विशेष छूट दे रहा है. खबर में जानें लास्ट डेट.
Published : June 28, 2026 at 1:42 PM IST
रांची: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग (संपत्ति) टैक्स के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम एकमुश्त टैक्स जमा करने पर अधिकतम 10 प्रतिशत विशेष छूट दे रहा है. यह विशेष छूट केवल 30 जून 2026 तक उपलब्ध है. मंगलवार को इस योजना का अंतिम दिन होने के कारण नगर निगम ने शहरभर में विशेष अभियान तेज कर दिया है. निगम की राजस्व शाखा से जुड़े कर्मी लोगों तक सीधे पहुंचकर उन्हें समय सीमा और छूट की जानकारी दे रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक करदाता इस योजना का लाभ उठा सकें.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर निगम की राजस्व शाखा की टीम लगातार वार्डों में अभियान चला रही है. टीम होल्डिंग धारकों के घरों तक पहुंचकर सूचना पत्र चस्पा कर रही है और नागरिकों को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित कर रही है. निगम का उद्देश्य है कि किसी भी करदाता को योजना की जानकारी के अभाव में 10 प्रतिशत की विशेष छूट से वंचित न होना पड़े.
टैक्स कलेक्शन के मामले में निगम का नया रिकॉर्ड
रांची नगर निगम का यह अभियान ऐसे समय में चल रहा है, जब टैक्स कलेक्शन के मामले में RMC ने पूरे झारखंड में नया रिकॉर्ड बनाया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम ने पहली बार संपत्ति (होल्डिंग) कर के रूप में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए लगभग 102.70 करोड़ रुपये का संग्रह किया. यह राज्य के सभी नगर निगमों और शहरी निकायों में सबसे अधिक है. बेहतर कर संग्रह व्यवस्था, डिजिटल भुगतान प्रणाली, लगातार जनजागरुकता अभियान और नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के कारण रांची नगर निगम यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रहा है.
आसान भुगतान व्यवस्था उपलब्ध
नगर निगम का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में करदाताओं को लगातार रिमाइंडर, जागरुकता अभियान और आसान भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है. इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला है. बड़ी संख्या में लोग समय पर होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं, जिससे निगम की आय में लगातार वृद्धि हुई है. यही राशि शहर में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सफाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों पर खर्च की जाती है.
अवकाश के दिनों में भी जन सुविधा केंद्र संचालित
नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अवकाश के दिनों में भी जन सुविधा केंद्र संचालित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 26 जून (मुहर्रम), 28 जून (रविवार) और 30 जून (हूल दिवस) को भी निगम कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र खुले रखे गए हैं. इन केंद्रों पर नागरिक आसानी से अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. निगम का मानना है कि छुट्टियों में भी केंद्र खुले रहने से नौकरीपेशा और व्यस्त नागरिकों को विशेष सुविधा मिलेगी.
ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्स भुगतान की व्यवस्था
इसके अलावा निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स भुगतान की पूरी व्यवस्था की है. नागरिक SMART RANCHI App, व्हाट्सएप चैटबॉट (8986627070), रांची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.ranchimunicipal.com जन सुविधा केंद्रों और निगम की अधिकृत एजेंसी मैसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के टैक्स कलेक्टरों के माध्यम से भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. निगम का प्रयास है कि नागरिकों को टैक्स जमा करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
नगर निगम ने सभी होल्डिंग धारकों से अपील की है कि वे 30 जून तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर 10 प्रतिशत विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाएं. समय पर टैक्स भुगतान न केवल आर्थिक बचत का अवसर है, बल्कि शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी माध्यम है.
“30 जून होल्डिंग टैक्स पर 10 प्रतिशत विशेष छूट का अंतिम दिन है. हमारी अपील है कि सभी नागरिक समय पर अपना टैक्स जमा कर इस योजना का लाभ उठाएं. निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सरल भुगतान व्यवस्था की है तथा अवकाश के दिनों में भी जन सुविधा केंद्र संचालित किए गए हैं. नागरिकों के सहयोग से रांची नगर निगम आज टैक्स कलेक्शन के मामले में पूरे झारखंड में पहले स्थान पर है और यही सहयोग शहर के विकास को नई गति देगा.”-सुशांत गौरव, नगर आयुक्त, रांची नगर निगम
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