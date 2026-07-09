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रांची की हवा पर अब रहेगी डिजिटल नजर, AQI मशीन बताएगी कब सांस लेना हो सकता है खतरनाक

रांची नगर निगम ने शहर की हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कई अहम जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए.

Ranchi Municipal Corporation
रांची में AQI मशीन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 3:38 PM IST

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रांची: राजधानी रांची की आबोहवा पर अब तकनीक की पैनी नजर रहेगी. शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की निगरानी और लोगों को रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) ने रांची नगर निगम के सहयोग से शहर के कई प्रमुख स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं.

ये अत्याधुनिक मशीनें हवा में मौजूद प्रदूषकों का लगातार विश्लेषण कर रही हैं और उसके आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जा रहा है, जिससे आम नागरिक यह जान सकेंगे कि शहर की हवा उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी सुरक्षित है.

रांची की हवा पर अब रहेगी डिजिटल नजर (Etv Bharat)

गुरुवार दोपहर जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार ,रांची का AQI 106 दर्ज किया गया, जिसे 'Poor' (खराब) श्रेणी में रखा गया है. मशीन ने हवा में PM2.5 का स्तर 38 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 48 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया. इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) 92 ppb, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) 35 ppb, ओजोन (O₃) 32 ppb तथा सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) 2 ppb दर्ज की गई.

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रांची में AQI मशीन (Etv Bharat)

विशेषज्ञों के अनुसार, PM2.5 और NO₂ का बढ़ता स्तर श्वसन संबंधी मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए चिंता का विषय हो सकता है. एयर क्वालिटी मॉनिटर एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो वातावरण में मौजूद सूक्ष्म धूल कणों (PM2.5 और PM10) के साथ-साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसों की मात्रा का लगातार मापन करता है. यह मशीन तापमान, आर्द्रता और अन्य मौसम संबंधी आंकड़े भी रिकॉर्ड करती है. प्रदूषण का स्तर तय सीमा से अधिक होने पर यह सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है, जिससे संबंधित विभाग और आम लोग समय रहते सतर्क हो सकें.

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रांची में AQI मशीन (Etv Bharat)

नगर निगम का कहना है कि इन मशीनों से प्राप्त आंकड़ों की मदद से शहर के उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी, जहां प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है. इसके आधार पर धूल नियंत्रण, सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव, निर्माण कार्यों की निगरानी, कचरा जलाने पर रोक और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसे कदम अधिक प्रभावी ढंग से उठाए जा सकेंगे. साथ ही नागरिक भी मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मास्क का उपयोग, बाहरी गतिविधियों में कमी तथा अन्य सावधानियां अपना सकेंगे.

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रांची में AQI मशीन (Etv Bharat)

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि रांची को स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने की दिशा में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण पहल है. इन मशीनों से प्राप्त रियल-टाइम डाटा के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाएगी. आम नागरिकों को भी हवा की गुणवत्ता की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रह सकेंगे. नगर निगम पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगातार कार्य कर रहा है तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर दिनेश आनंद राय का मानना है कि लगातार बढ़ते शहरीकरण, वाहनों की संख्या, निर्माण कार्यों और धूल प्रदूषण के बीच ऐसी मॉनिटरिंग व्यवस्था भविष्य की पर्यावरणीय नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. रियल-टाइम AQI डाटा न केवल प्रशासन के लिए निर्णय लेने में मददगार होगा, बल्कि आम लोगों को भी यह समझने में सहायता करेगा कि कब शहर की हवा सामान्य है और कब अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

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