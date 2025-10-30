ETV Bharat / state

रांची में कचरा प्रबंधन पर जोर के साथ नागरिकों से सहयोग की अपील, अब करना होगा गीला और सूखा कचरा अलग-अलग

रांची में स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने गीले और सूखे के पृथक्करण पर जोर दिया है. इसके साथ ही नागरिकों से सहयोग मांगा है.

October 30, 2025

रांची: स्वच्छ रांची अभियान को गति देने के लिए नगर निगम ने गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण पर सख्ती बढ़ा दी है. निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, अपार्टमेंटों और प्रतिष्ठानों में दो अलग-अलग डस्टबिन रखें, हरे रंग का डस्टबिन गीले (जैविक) कचरे के लिए और नीले रंग का सूखे (गैर-जैविक) कचरे के लिए. नगर निगम का कहना है कि कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण स्वच्छता अभियान की सफलता की पहली और सबसे जरूरी शर्त है.

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब शहर में कचरे को मिलाकर फेंकने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. दो बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं करने पर संबंधित घर या प्रतिष्ठान से कचरा उठाने की सेवा भी अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है. रांची नगर निगम का यह कदम न सिर्फ शहर को साफ रखने बल्कि कचरा प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में उठाया गया है.

नगर निगम ने कचरा प्रबंधन पर नागरिकों से सहयोग मांगा (Etv Bharat)

स्रोत पर पृथक्करण अनिवार्य

निगम के अनुसार, अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने घर या कार्यालय में उत्पन्न गीले और सूखे कचरे को अलग करें. गीले कचरे में सब्जियों के छिलके, भोजन के अवशेष, बागवानी का कचरा और अन्य जैविक अपशिष्ट शामिल हैं जबकि सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच जैसे गैर-जैविक पदार्थ आते हैं.

नगर निगम के कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि उनमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कम्पार्टमेंट (हरा और नीला) मौजूद हो. इस व्यवस्था से कचरा सीधे अलग-अलग ढंग से निपटान केंद्र तक पहुंच सकेगा.

बड़े प्रतिष्ठानों पर कड़ी नजर

निगम ने बाजारों, होटलों, अस्पतालों, अपार्टमेंटों और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करें. इन प्रतिष्ठानों के लिए अलग से निगरानी टीम तैनात की गई है जो कचरा प्रबंधन के नियमों के पालन की नियमित जांच करेगी. वही निगम का मानना है कि बड़े प्रतिष्ठान अगर उदाहरण पेश करेंगे तो आम लोग भी प्रेरित होंगे.

तकनीकी सुधार और MRF केंद्र

रांची नगर निगम शहर में आधुनिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) केंद्र भी स्थापित कर रहा है. ये केंद्र स्वचालित मशीनों की मदद से गीले और सूखे कचरे को अलग करेंगे, जिससे न केवल सफाई कर्मियों का कार्यभार घटेगा बल्कि रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया भी अधिक कुशल और तेज होगी. इन केंद्रों से रांची की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

निगम की ओर से दंड के प्रावधान जरूर हैं लेकिन हमारा मकसद सजा देना नहीं है बल्कि जागरूकता बढ़ाना है. लोग अक्सर अन्य शहरों की सफाई व्यवस्था का उदाहरण देते हैं लेकिन जरूरी है कि हम खुद में भी बदलाव लाएं. यदि हर परिवार अपने घर, फ्लैट या मकान में गीले और सूखे कचरे का सही ढंग से प्रबंधन करेगा, तो नगर निगम को भी सुविधा होगी और शहर भी स्वच्छ रहेगा: सुशांत गौरव, नगर आयुक्त

नागरिकों की भागीदारी इसमें अहम

उन्होंने आगे कहा कि निगम के वाहनों में भी गीले और सूखे कचरे के लिए अलग व्यवस्था की गई है. अब जरूरत है कि नागरिक इस दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाएं, अगर रांचीवासी सहयोग करें तो हम अपने शहर को न केवल स्वच्छ बल्कि सुंदर और गंदगी मुक्त बना सकते हैं. रांची नगर निगम का यह अभियान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की भावना से प्रेरित है. प्रशासन को उम्मीद है कि अगर शहरवासी इस पहल में जिम्मेदारी से भाग लेंगे, तो रांची जल्द ही देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हो सकेगा.

