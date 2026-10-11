रांची नगर निगम के सफाईकर्मी 15 अक्टूबर को करेंगे हड़ताल, दुर्गा पूजा में सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है असर
रांची में सफाईकर्मियों और एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है. ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 11, 2026 at 5:15 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच नगर निगम के सफाईकर्मियों और एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है. हटिया मजदूर यूनियन (सीआईटीयू) की ओर से 15 अक्टूबर को हड़ताल करने की घोषणा की गई है. इस हड़ताल में सफाईकर्मियों के साथ एमटीएस और अन्य कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही गई है. यूनियन का दावा है कि हड़ताल में करीब दो हजार सफाईकर्मी हिस्सा लेंगे. ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.
सफाईकर्मी अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं. इसके तहत 12 अक्टूबर को रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में बड़ी संख्या में सफाईकर्मी जुटेंगे. यहां कर्मचारियों की सामूहिक बैठक के बाद हड़ताल की घोषणा की जाएगी. संगठन की ओर से कर्मचारियों को एकजुट करने और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है.
दुर्गा पूजा के बीच सफाई व्यवस्था पर संकट
रांची में दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों, पूजा पंडालों और आसपास के इलाकों में साफ-सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है. त्योहार के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ने के साथ कचरे का दबाव भी बढ़ जाता है. ऐसे समय में यदि सफाईकर्मी हड़ताल पर जाते हैं, तो इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है. पूजा पंडालों के आसपास कचरे का उठाव, सड़कों की सफाई और नियमित सफाई कार्य प्रभावित होने की आशंका रहेगी.
12 अक्टूबर को जुटेंगे कर्मचारी
हटिया मजदूर यूनियन की ओर से आठ सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों को एकजुट करने की तैयारी की जा रही है. 12 अक्टूबर को जयपाल सिंह स्टेडियम में होने वाली बैठक में कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल का ऐलान करेंगे. इसके बाद 15 अक्टूबर को प्रस्तावित हड़ताल में सफाईकर्मियों, एमटीएस और अन्य कर्मचारियों की भागीदारी होगी.
अब सवाल यह है कि दुर्गा पूजा के दौरान सफाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नगर निगम क्या कदम उठाएगा और कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं.
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