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रांची नगर निगम के सफाईकर्मी 15 अक्टूबर को करेंगे हड़ताल, दुर्गा पूजा में सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है असर

हटिया मजदूर यूनियन के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच नगर निगम के सफाईकर्मियों और एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है. हटिया मजदूर यूनियन (सीआईटीयू) की ओर से 15 अक्टूबर को हड़ताल करने की घोषणा की गई है. इस हड़ताल में सफाईकर्मियों के साथ एमटीएस और अन्य कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही गई है. यूनियन का दावा है कि हड़ताल में करीब दो हजार सफाईकर्मी हिस्सा लेंगे. ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.

सफाईकर्मी अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं. इसके तहत 12 अक्टूबर को रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में बड़ी संख्या में सफाईकर्मी जुटेंगे. यहां कर्मचारियों की सामूहिक बैठक के बाद हड़ताल की घोषणा की जाएगी. संगठन की ओर से कर्मचारियों को एकजुट करने और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है.