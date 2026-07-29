श्रावण मेले से पहले पहाड़ी मंदिर पहुंचीं मेयर, तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
श्रावण महीना शुरू होने से पहले रांची के मेयर और डिप्टी मेयर ने श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया.
Published : July 29, 2026 at 7:56 PM IST
रांचीः श्रावण माह 2026 के शुभारंभ से पहले रांची नगर निगम ने पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया. बुधवार को महापौर रोशनी खलखो और उप महापौर नीरज कुमार ने पहाड़ी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद दोनों जनप्रतिनिधियों ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की.
अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई
निरीक्षण के दौरान महापौर और उप महापौर ने श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने मंदिर परिसर की स्वच्छता, पथ प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति तथा श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए किए जा रहे इंतजाम का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की प्रगति की जानकारी भी ली.
साफ-सफाई और पीने के पानी जैसी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएः महापौर रोशनी खलखो
महापौर रोशनी खलखो ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रावण माह के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं, ऐसे में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त रहनी चाहिए.
श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिएः उप महापौर नीरज कुमार
उप महापौर नीरज कुमार ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले के दौरान आने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए.
मेले की तैयारियां अंतिम चरण में
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए और जहां भी आवश्यकता हो, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. नगर निगम की ओर से श्रावणी मेले को लेकर विशेष सफाई अभियान, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
इस अवसर पर वार्ड संख्या 29 के पार्षद सुनील यादव, सुनील माथुर, पंकज चौधरी, जितेंद्र पहलवान, शैलेश जायसवाल, राजन कुमार सहित मंदिर समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. सभी ने मिलकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर और व्यवस्थित श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की.
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