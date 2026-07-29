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श्रावण मेले से पहले पहाड़ी मंदिर पहुंचीं मेयर, तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

महापौर और उप महापौर ने तैयारियों का जायजा लिया ( Etv Bharat )

रांचीः श्रावण माह 2026 के शुभारंभ से पहले रांची नगर निगम ने पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया. बुधवार को महापौर रोशनी खलखो और उप महापौर नीरज कुमार ने पहाड़ी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद दोनों जनप्रतिनिधियों ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की.

अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई

निरीक्षण के दौरान महापौर और उप महापौर ने श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने मंदिर परिसर की स्वच्छता, पथ प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति तथा श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए किए जा रहे इंतजाम का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की प्रगति की जानकारी भी ली.

साफ-सफाई और पीने के पानी जैसी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएः महापौर रोशनी खलखो

महापौर रोशनी खलखो ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रावण माह के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं, ऐसे में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त रहनी चाहिए.

श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिएः उप महापौर नीरज कुमार

उप महापौर नीरज कुमार ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले के दौरान आने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए.