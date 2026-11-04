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नगर विकास विभाग ने रांची नगर निगम को दिए तीन अंतिम यात्रा वाहन, अलग-अलग स्थानों पर रहेंगे तैनात

अंतिम यात्रा वाहन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची में अब अंतिम यात्रा के लिए नगर निगम लोगों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराएगा. नगर विकास विभाग की ओर से रांची नगर निगम को तीन नए 'अंतिम यात्रा वाहन' सौंपे गए हैं, जिससे परिजनों को मुक्तिधाम तक पार्थिव शरीर ले जाने में सुविधा होगी. इन तीनों वाहनों को शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थित 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' के बाहर तैनात किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत सेवा मिल सके. इससे पहले भी विभाग द्वारा सदर अस्पताल को दो 'मोक्ष वाहन' उपलब्ध कराए जा चुके हैं. नगर निगम की इस पहल से आम लोगों को अंतिम संस्कार के समय सुलभ परिवहन सुविधा मिल सकेगी.

निगम के हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी सुविधा