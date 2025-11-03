अवैध बूचड़खाना संचालित स्थल पर निगम की सख्त कार्रवाई, रांची नगर निगम ने दी चेतावनी - “अब कोई बख्शा नहीं जाएगा”
अवैध बूचड़खाना के खिलाफ रांची नगर निगम ने छापेमारी की. निगम ने चेतावनी दी है कि नगर निगम की संपत्ति पर अवैध गतिविधि ना करें.
Published : November 3, 2025 at 5:34 PM IST
रांची: रांची नगर निगम ने अवैध बूचड़खानों पर सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार के निर्देश पर निगम की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजाद बस्ती, गुदरी इलाके में संचालित अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी की. निगम ने संबंधित भूखंड को अवैध गतिविधियों से मुक्त कराते हुए उसे अपने कब्जे में ले लिया.
कहां हुआ अभियान
निगम के अनुसार, यह कार्रवाई कोकर मौजा, थाना- लोअर बाजार, सर्वे वार्ड संख्या-IV, एमएस प्लॉट संख्या 1610, रकबा 19.3 डिसमिल भूमि पर की गई, जो रांची नगर निगम की संपत्ति है. निगम के अनुसार, इस भूमि को किसी प्रकार के बूचड़खाने या वाणिज्यिक गतिविधि के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी.
अपर प्रशासक ने दिए कड़े निर्देश
अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा कि नगर निगम की भूमि का किसी भी प्रकार से अवैध उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) को औपचारिक पत्र लिखकर संबंधित दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. साथ ही उन्होंने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान को और सशक्त करने के निर्देश दिए हैं.
कानून के दायरे में लाए जाएंगे दोषी
निगम प्रशासन ने साफ किया है कि रांची नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध बूचड़खाना गतिविधि को अब किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अपर प्रशासक ने कहा कि अवैध व्यावसायिक गतिविधियों एवं बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.
जनसहयोग से मिलेगी मजबूती
नगर निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधि या बूचड़खाने के संचालन की जानकारी हो, तो तुरंत नगर निगम को सूचित करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके. साथ ही निगम ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जा या गैरकानूनी व्यवसाय के खिलाफ यह अभियान अब निरंतर जारी रहेगा.
एक्शन मोड में नगर निगम
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम की इंजीनियरिंग टीम, स्थानीय थाना, पुलिस बल और अंचल प्रशासन की सहायता से यह कार्रवाई पूरी की गई. इस कार्रवाई से शहर में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ निगम के रुख का स्पष्ट संदेश गया है कि अब किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
