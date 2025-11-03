ETV Bharat / state

अवैध बूचड़खाना संचालित स्थल पर निगम की सख्त कार्रवाई, रांची नगर निगम ने दी चेतावनी - “अब कोई बख्शा नहीं जाएगा”

रांची: रांची नगर निगम ने अवैध बूचड़खानों पर सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार के निर्देश पर निगम की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजाद बस्ती, गुदरी इलाके में संचालित अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी की. निगम ने संबंधित भूखंड को अवैध गतिविधियों से मुक्त कराते हुए उसे अपने कब्जे में ले लिया.

कहां हुआ अभियान

निगम के अनुसार, यह कार्रवाई कोकर मौजा, थाना- लोअर बाजार, सर्वे वार्ड संख्या-IV, एमएस प्लॉट संख्या 1610, रकबा 19.3 डिसमिल भूमि पर की गई, जो रांची नगर निगम की संपत्ति है. निगम के अनुसार, इस भूमि को किसी प्रकार के बूचड़खाने या वाणिज्यिक गतिविधि के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी.

अपर प्रशासक ने दिए कड़े निर्देश

अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा कि नगर निगम की भूमि का किसी भी प्रकार से अवैध उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) को औपचारिक पत्र लिखकर संबंधित दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. साथ ही उन्होंने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान को और सशक्त करने के निर्देश दिए हैं.

कानून के दायरे में लाए जाएंगे दोषी

निगम प्रशासन ने साफ किया है कि रांची नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध बूचड़खाना गतिविधि को अब किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अपर प्रशासक ने कहा कि अवैध व्यावसायिक गतिविधियों एवं बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.

जनसहयोग से मिलेगी मजबूती