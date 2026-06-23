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श्रावणी मेले से पहले रांची नगर निगम की बड़ी तैयारी, पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर चलेगा अभियान

रांचीः आगामी श्रावणी मेले को देखते हुए रांची नगर निगम ने पहाड़ी मंदिर परिसर और आसपास की निगम स्वामित्व वाली भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी तेज कर दी है. मंगलवार को निगम की टीम ने पहाड़ी मंदिर क्षेत्र का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण कर कई संभावित अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित किया. निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई.

मंदिर परिसर 26 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है

निगम के अनुसार पहाड़ी मंदिर परिसर प्लॉट संख्या 955 और 956 में स्थित है. यह भूमि वार्ड संख्या-02, मौजा रांची के अंतर्गत निगम की संपत्ति है. दोनों प्लॉटों को मिलाकर मंदिर परिसर लगभग 26 एकड़ 94.7 डिसमिल क्षेत्र में फैला हुआ है. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भूमि की सीमा, उपयोग और संभावित अतिक्रमण वाले क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन किया.

स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कार्य बंद है

जांच में कई स्थानों पर संभावित अतिक्रमण के मामले सामने आए, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. अधिकारियों ने पाया कि क्षेत्र में बाउंड्री वॉल और पेवर ब्लॉक निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए नगर निगम से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया गया था. स्थानीय लोगों के विरोध के बाद फिलहाल यह कार्य बंद कर दिया गया है.

अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान होगा तैयार

निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य से उत्पन्न कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सीएंडडी) मलबा भी विभिन्न स्थानों पर बिखरा मिला. अधिकारियों ने परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि निगम की भूमि पर बिना अनुमति और आवश्यक एनओसी के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता. उन्होंने संबंधित शाखाओं को सभी चिन्हित स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण कर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया.

नगर आयुक्त ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर परिसर, पहुंच मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अतिक्रमण या यातायात बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी. श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा.