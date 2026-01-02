स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी तेज, अवैध बैनर-पोस्टर पर भी निगम बरत रही सख्ती
रांची नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी तेज कर दी है.
Published : January 2, 2026 at 8:05 PM IST
रांचीः साल 2026 की शुरुआत के साथ ही रांची नगर निगम ने शहर को गार्बेज फ्री सिटी बनाने और आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लक्ष्य को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.
इसी क्रम में शुक्रवार को अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में निगम के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.
इस बैठक में स्वच्छता कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार करने पर जोर दिया गया. निर्णय लिया गया कि शहर के सभी 53 वार्डों में माइक्रो-लेवल पर कार्य सुनिश्चित करने के लिए कुल 10 विशेष टीमों का गठन किया जाएगा. प्रत्येक वार्ड में 4 से 5 आवासीय, व्यावसायिक एवं पर्यटन स्थलों (पॉकेट्स) का चयन कर वहां केंद्रित और त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
अपर प्रशासक ने निर्देश दिया कि चयनित क्षेत्रों में नियमित सफाई, नागरिक सहभागिता, कचरा पृथक्करण तथा कचरा उठाव वाहनों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए. व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में दो बार कचरा उठाव के लिए अलग बीट प्लान लागू किया जाएगा. वहीं, GVP (Garbage Vulnerable Points) मुक्त शहर के लक्ष्य को लेकर मार्केट यूनियनों के साथ समन्वय स्थापित कर चिन्हित स्थलों का सौंदर्यीकरण करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा.
बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, विद्यालयों में स्वच्छता जागरूकता अभियान, सभी सार्वजनिक शौचालयों की नियमित एवं विशेष सफाई तथा IEC (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों को मजबूत करने पर भी विशेष बल दिया गया. नागरिकों को कचरा पृथक्करण, कचरा उठाव के समय, शिकायत एवं सुझाव के लिए QR कोड, टोल फ्री नंबर 1800-579-1225, स्मार्ट रांची ऐप और चैटबॉट नंबर #34-123-1235 की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. अपर प्रशासक ने शहरवासियों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रांची को शीर्ष स्थान दिलाने के लिए सक्रिय सहभागिता की अपील की.
इसी दौरान नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की. कचहरी रोड क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए प्रचार सामग्री को जब्त किया गया और संबंधित व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी गई.
उल्लेखनीय है कि पूर्व में इन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है. वहीं, कोकर चौक पर एक एजेंसी द्वारा बिना अनुमति लगाए जा रहे विज्ञापन स्ट्रक्चर को तत्काल रोकते हुए 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
