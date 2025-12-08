अलबर्ट एक्का चौक के पास अस्थायी आश्रय गृह तैयार, ठंड से राहत के लिए रांची नगर निगम की पहल
कड़ाके की ठंड से परेशान और बेघर लोगों के लिए रांची नगर निगम ने अस्थायी आश्रय गृह तैयार किया है.
Published : December 8, 2025 at 2:23 PM IST
रांचीः कड़ाके की ठंड से परेशान, बेघर और फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम ने एक बड़ी पहल की है. प्रशासक सुशांत गौरव के निर्देश पर अलबर्ट एक्का चौक स्थित पार्किंग परिसर के पास 50 बेड का अस्थायी आश्रय गृह तैयार कर दिया गया है. इस आश्रय गृह में 30 बेड पुरुषों के लिए और 20 बेड महिलाओं के लिए बनाए गए हैं. ठंड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर में मोटे पर्दे लगाए गए हैं, जबकि कंबल, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और हीटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे बनाए गए हैं.
बेसहारा लोगों के लिए अस्थायी आश्रय
नगर निगम की ओर से इस ठंड में बेघर और सहायता विहीन लोगों की मदद के लिए विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. टीम शहर के विभिन्न हिस्सों, मुख्य सड़कों, बाजारों, बस स्टैंड क्षेत्रों और फुटपाथों में घूम घूमकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है, जिन्हें तुरंत आश्रय की आवश्यकता है. इन चिन्हित लोगों को निकटतम आश्रय गृहों में सुरक्षित स्थान प्रदान कराया जा रहा है. निगम ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे या किसी खुले स्थान पर ठंड में असहाय दिखे, तो तुरंत नगर निगम हेल्पलाइन 1800-570-1235 पर सूचना दें, ताकि समय रहते उसकी मदद की जा सके.
अलाव की व्यवस्था
इधर जिला प्रशासन भी शहर में बढ़ती ठंड को देखते हुए सक्रिय हो गया है. राजधानी रांची के सभी चौक-चौराहों, मुख्य सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है. प्रशासनिक टीम लगातार अलाव स्थलों पर लकड़ी उपलब्ध करा रही है, ताकि जरूरतमंद लोग रात के समय ठंड से राहत पा सकें. फुटपाथ पर रहने और सोने वाले लोगों के लिए निगरानी भी बढ़ाई गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण किसी प्रकार की परेशानी या जोखिम में न आए.
सीसीटीवी से की जा रही निगरानी
प्रशासन की पहल सिर्फ अलाव तक सीमित नहीं है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित अस्थायी आश्रय गृहों में हीटर, पर्याप्त रोशनी, गद्दे-कंबल, शौचालय और पेयजल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं. इन आश्रय गृहों में सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे निगरानी और प्रबंधन और अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित हो सके.
प्रशासन की शहरवासियों से सहयोग की अपील
ठंड लगातार बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है. ऐसे में रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की यह संयुक्त पहल सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड के कारण किसी कठिनाई या खतरे का सामना न कर सके. शहरवासियों से भी सहयोग की अपील की गई है कि वे ऐसे लोगों की पहचान करने और सूचना देने में प्रशासन की मदद करें.
कुल मिलाकर, इन प्रयासों का मकसद यही है कि कड़ाके की ठंड में रांची का कोई भी व्यक्ति खुले में ठिठुरने को मजबूर न हो और सभी को सुरक्षित आश्रय और सुविधा मिल सके.
हमारा प्रयास है कि ठंड के इस कठिन समय में रांची का कोई भी व्यक्ति खुले में ठिठुरने को मजबूर न हो. हर जरूरतमंद को सुरक्षित आश्रय, कंबल और गर्माहट प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है. शहरवासियों से भी अपील है कि वे ऐसे लोगों की पहचान में प्रशासन की मदद करें. सुशांत गौरव, प्रशासक, रांची नगर निगम
