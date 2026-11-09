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रांची के हर वार्ड में बनेंगे पांच शौचालय, जरूरतमंद कर सकेंगे आवेदन, 53 वार्डों में 265 निर्माण का लक्ष्य, प्रति शौचालय मिलेंगे 30 हजार रुपये

रांची नगर निगम ( Etv Bharat )

रांची: शहर को स्वच्छ बनाने के साथ हर परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची नगर निगम ने नई योजना तैयार की है. इसके तहत नगर निगम के सभी 53 वार्डों में पांच-पांच व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा. यानी पहले चरण में शहर में कुल 265 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा. जिन घरों में अब तक शौचालय की सुविधा नहीं है, वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. खास बात यह है कि लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं शौचालय का निर्माण करा सकते हैं या नगर निगम से इसका निर्माण करवा सकते हैं.

265 शौचालयों पर लगभग 80 लाख रुपये खर्च होंगे