मानसून से पहले अलर्ट मोड में रांची नगर निगम, जलजमाव रोकने के लिए तैयार किया एक्शन प्लान
रांची नगर निगम मानसून को लेकर खास तैयारी में जुटा है. जिसमें अतिक्रमण और जलजमाव रोकने पर खास जोर दिया जा रहा है.
Published : June 8, 2026 at 2:28 PM IST
रांची: झारखंड में 15 से 20 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है. हर साल बारिश के दौरान रांची के कई इलाकों में जलजमाव, उफनते नाले, सड़कों पर पानी भरने और घरों में पानी घुसने जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने इस बार मानसून से पहले व्यापक तैयारी शुरू कर दी है.
निगम का दावा है कि इस वर्ष जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने, नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी के जरिए शहरवासियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है. नगर निगम की प्राथमिकता शहर के बड़े और छोटे नालों की सफाई है.
रांची निगर निगम का क्या है प्लान
निगम के अनुसार सभी प्रमुख नालों की सफाई अभियान तेज कर दिया गया है. नालों से गाद निकालकर उनकी जल वहन क्षमता बढ़ाई जा रही है, ताकि भारी बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो. इसके साथ ही नालों के किनारों पर उगी झाड़ियों और घास की नियमित कटाई भी कराई जा रही है, जिससे जल प्रवाह सुचारू बना रहे.
मानसून प्लान के तहत निगम ने उन इलाकों को विशेष फोकस में रखा है, जहां हर साल जलजमाव की समस्या गंभीर रूप से सामने आती है. कोकर चौक, सफायर अस्पताल के आसपास का क्षेत्र, महावीर नगर, खोरहाटोली, बांधगाड़ी समेत कई संवेदनशील इलाकों में जल निकासी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. इन क्षेत्रों में नालियों के डेल्टा प्वाइंट का चौड़ीकरण, जल प्रवाह में बाधा बनने वाले अवरोधों को हटाने और अतिरिक्त जल निकासी व्यवस्था तैयार करने की योजना पर काम चल रहा है.
अतिक्रमण मुक्त पर खास जोर
निगम की एक बड़ी चिंता नालों पर बढ़ता अतिक्रमण है. कई स्थानों पर नालों के ऊपर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है, जिससे बारिश के समय पानी सड़कों और घरों में भर जाता है. इसे देखते हुए निगम ने ड्रोन मैपिंग और जमीनी सर्वे के माध्यम से अतिक्रमण चिन्हित करने का अभियान शुरू किया है.
चिन्हित अतिक्रमणों की मापी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और बड़े नालों को अतिक्रमण मुक्त बनाने पर विशेष जोर रहेगा. इसके अलावा नालियों को जाम करने वालों पर भी निगम सख्ती की तैयारी में है. भवन निर्माण सामग्री को नालियों में डालने, नालियों के ऊपर अवैध स्लोप या सीमेंट फ्लोरिंग बनाने तथा घरों और इमारतों का पानी सीधे सड़क पर बहाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
निगम का मानना है कि नागरिकों की छोटी-छोटी लापरवाहियां भी बारिश के दौरान बड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं. इस बार नगर निगम माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग पर भी जोर दे रहा है. अधिकारियों को लगातार 'गेम्बा वॉक' कर जमीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान करने और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. स्वच्छता और अभियंत्रण शाखा को संयुक्त रूप से शहर के पूरे नाला नेटवर्क का एंड-टू-एंड आकलन कर आवश्यक सुधार कार्य जल्द पूरा करने को कहा गया है.
जलजमाव मुक्त बनाने के तहत की जा रही तैयारी
नगर आयुक्त सुशांत गौरव के अनुसार पिछले वर्षों में जिन स्थानों पर जलजमाव, नाला ओवरफ्लो या दुर्घटनाएं हुई थीं, उन सभी बिंदुओं की समीक्षा कर विशेष रणनीति तैयार की गई है. निगम का उद्देश्य केवल बारिश के दौरान राहत कार्य करना नहीं, बल्कि पहले से ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे समस्या उत्पन्न ही न हो.
निगम अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम पूरा हो जाता है तो इस बार मानसून के दौरान शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या पहले की तुलना में काफी कम हो सकती है.
हालांकि अंतिम परीक्षा मानसून की पहली भारी बारिश के बाद ही होगी, जब निगम की तैयारियों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी. फिलहाल रांची नगर निगम मानसून को लेकर अलर्ट मोड में है और शहर को जलजमाव मुक्त रखने के लिए प्रशासनिक, तकनीकी और फील्ड स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है.
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